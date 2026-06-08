Το Renault 4 E-Tech electric επέστρεψε και ξύπνησε παλιές θύμησες (photos)

Ένας θρύλος επιστρέφει και έρχεται να ξυπνήσει παλιές θύμησες. Ο λόγος για το Renault 4 E-Tech electric, το οποίο αντλεί πολλά στοιχεία από το DNA ενός οχήματος που απέκτησε εμβληματικό χαρακτήρα στο πέρασμα των δεκαετιών. Μάλιστα στέκεται δίπλα στα Renault 5, Megane και Scenic electric E-Tech, αλλά και το νέο Twingo.

Με 8.135.424 πωλήσεις σε πέντε ηπείρους και σε περισσότερες από εκατό χώρες μεταξύ 1961-1992, είναι το μοντέλο της Renault με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα και το 4ο πιο καλοπουλημένο μοντέλο όλων των εποχών. Ενώ το Renault 5 E-Tech electric απευθύνεται περισσότερο σε ένα αστικό κοινό, το Renault 4 E-Tech electric στοχεύει σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων νεαρών οικογενειών.

Στηρίζεται στην ευελιξία και θέτει νέα πρότυπα για την κατηγορία του στο εσωτερικό του, χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και το μέγεθος του χώρου αποσκευών. Διαθέτει 420 λίτρα, χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, χώρο αποθήκευσης κάτω από το πάτωμα και αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού με επίπεδη πλάτη που αποτελεί μια πρωτιά για ηλεκτρικό όχημα Renault. Είναι επίσης έτοιμο να αντιμετωπίσει λασπωμένους ή ανώμαλους δρόμους με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, σε συνδυασμό με το προηγμένο σύστημα ελέγχου Extended Grip. Παράλληλα, διευκολύνει την καθημερινή οδήγηση με τη λειτουργία One Pedal, αξιοποιώντας τη λειτουργία φρεναρίσματος που σταματά το όχημα πλήρως.

Είναι κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα RGEV small που δίνει έμφαση στην ευέλικτη και δυναμική οδήγηση. Αυτή η πλατφόρμα έχει επίσης σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως το Active Driver Assist, για αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2. Το Renault 4 E-Tech electric διαθέτει φορτιστή AC 11 kW για καθημερινή χρήση και φορτιστή DC 80 ή 100 kW για μεγαλύτερες διαδρομές. Επιπλέον, ο φορτιστής AC 11 kW είναι αμφίδρομος, για συμβατότητα με λειτουργία V2L.

Το μοντέλο κατασκευάζεται στην Ευρώπη, στο Ampere ElectriCity με το 75% των προμηθευτών να βρίσκεται εντός ακτίνας 300 χιλιομέτρων από το συγκρότημα ElectriCity. Διαθέτει ποσοστό ανακυκλωσιμότητας 88,6%, περιλαμβάνει 26,4% υλικών προερχόμενων από την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων μετάλλου και γυαλιού, καθώς και 41 κιλά ανακυκλωμένων πολυμερών που χρησιμοποιούνται κάτω από τις πόρτες, στο ύφασμα της οροφής και στα χαλιά του επιβατικού χώρου και του χώρου αποσκευών. Στα επίπεδα εξοπλισμού Techno και Iconic, έως και το 100% του υφάσματος των καθισμάτων κατασκευάζεται με ίνες ανακυκλωμένες από πλαστικά μπουκάλια.

Διαθέτει πρωτότυπη χαρισματική εμφάνιση που παραπέμπει στο αυτοκίνητο της πρώτης γενιάς, ενώ εντυπωσιάζει με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τους μεγάλους τροχούς. Η εικόνα του εμβληματικού Renault 4 της δεκαετίας του ’60 είναι αποτυπωμένο σε πολλές λεπτομέρειες, που έχουν εξελιχθεί με σύγχρονη αισθητική, όπως μάσκα, καπό, προφυλακτήρες, πίσω πλαϊνά παράθυρα, διακοσμητικά στις πόρτες και χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα. Με μήκος 4,14 μέτρα παραμένει ευέλικτο, τοποθετούμενο ανάμεσα στο Clio και στο Captur, ενώ το μεταξόνιο έχει αυξηθεί στα 2,62 μέτρα, εξασφαλίζοντας περισσότερους χώρους στο εσωτερικό. Το πλάτος περιορίζεται στα 1,80 μέτρα για εύκολη καθημερινή μετακίνηση και στάθμευση στην πόλη, ενώ το ύψος είναι 1,57μ. αντίστοιχο με του Captur. Επίσης δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, με 420 λίτρα χωρητικότητας, με το κατώφλι φόρτωσης μόλις στα 61 εκατοστά. Από τα 420 λίτρα, τα 55 λίτρα αντιστοιχούν σε χώρο αποθήκευσης κάτω από το δάπεδο.

Στο εσωτερικό, η μοντέρνα και ποιοτική καμπίνα έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία. Από την πρώτη στιγμή εντύπωση κάνει το ταμπλό, όπου δεσπόζουν οι δύο οθόνες. Η μία είναι ο πίνακας οργάνων που είναι 7 ιντσών στη βασική έκδοση και 10,3 ιντσών στις καλύτερα εξοπλισμένες και η άλλη είναι η οθόνη αφής, η οποία είναι 10,1 ιντσών σε όλες τις εκδόσεις. Το ταμπλό καλύπτεται από σκληρό πλαστικό και ύφασμα, υλικά τα οποία είναι ανακυκλωμένα.

Το μοντέλο διατίθεται σε δύο εκδοχές. Η πρώτη έχει μπαταρία ιόντων λιθίου (χημείας NMC) ενεργειακής χωρητικότητας 40 kWh. Ζυγίζει 237 κιλά και περιέχει μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία 308 χλμ. Σε ταχυφορτιστή DC 80 kW θα χρειαστεί μισή ώρα για το 15%-80%. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη και αποδίδει 120 ίππους και μέγιστη ροπή 225 Nm. Επιταχύνει το αυτοκίνητο από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητά του περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.

Η δεύτερη έκδοση έχει μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh, το βάρος του φτάνει τα 297 κιλά και περιέχει μέγιστη τυποποιημένη αυτονομία 409 χλμ. Σε ταχυφορτιστή DC δύναται να φορτίσει σε ισχύ έως 100 kW. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται 15 λεπτά για να φορτίσει από το 15%-80%. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη, αποδίδει 150 ίππους και μέγιστη ροπή 245 Nm. Επιταχύνει το αυτοκίνητο από τα 0-100 χλμ./ώρα σε 8,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητά του περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 150 χλμ./ώρα.

Η μπροστινή ανάρτηση αποτελείται από γόνατα τύπου MacPherson με ψαλίδια βάσης και αντιστρεπτική ράβδο, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, κάτι που είναι ασυνήθιστο για όχημα αυτής της κατηγορίας. Είναι λίγο σφικτή και δίνει την αίσθηση της στιβαρότητας. Το τιμόνι δίνει καλή πληροφόρηση και η ποιότητα κύλισης είναι υψηλή.

Γενικά είναι ένα εύκολο και ευέλικτο αυτοκίνητο, που το βασικό του μέλημα είναι να προσφέρει άνετες αστικές μετακινήσεις, χωρίς όμως να αποκλείει μετακινήσεις εκτός των πόλεων. Μάλιστα η μεγάλη απόσταση από το έδαφος του προσφέρει και σημαντικές δυνατότητες εκτός δρόμου. Η τιμή της βασικής έκδοσης Evolution που περιλαμβάνει το όφελος των 3.000 ευρώ τού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά III» όπως και όφελος απόσυρσης 1.500 ευρώ, ξεκινάει από τα 24.400 ευρώ.

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