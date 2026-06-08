Πότε σταματά ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας φέτος – Ποιοι μπαίνουν ελεύθερα ήδη

Μέχρι πότε ισχύει ο Δακτύλιος της Αθήνας φέτος. Δες ώρες, ημέρες και ποια αυτοκίνητα μπαίνουν ελεύθερα.

Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας έχει συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του gov.gr, σταματά στις 24 Ιουλίου 2026. Μέχρι τότε, οι περιορισμοί κυκλοφορίας εφαρμόζονται τις καθημερινές, με διαφορετικό ωράριο από Δευτέρα έως Πέμπτη και μικρότερη διάρκεια κάθε Παρασκευή.

Η ισχύς του Δακτυλίου καθορίζεται κάθε χρόνο και για την τρέχουσα περίοδο ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου 2025, με λήξη στις 24 Ιουλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι, μετά την ημερομηνία αυτή, οι περιορισμοί παύουν να εφαρμόζονται, εκτός αν υπάρξει νέα απόφαση για διαφορετικό καθεστώς.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν αφορά μόνο το πότε σταματά ο Δακτύλιος, αλλά και το ποιοι μπορούν ήδη να κυκλοφορούν ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας, μέσω του ειδικού σήματος κυκλοφορίας.

Ποιες ημέρες και ώρες ισχύει

Ο Δακτύλιος δεν εφαρμόζεται όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ημέρες και ώρες ισχύος είναι:

Ημέρα Ώρες εφαρμογής Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00 – 20:00 Παρασκευή 07:00 – 15:00 Σάββατο – Κυριακή Δεν εφαρμόζεται

Αυτό σημαίνει ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν ισχύουν τα Σαββατοκύριακα, ενώ κάθε Παρασκευή ο Δακτύλιος σταματά νωρίτερα, στις 15:00.

Ποιοι μπαίνουν ελεύθερα στον Δακτύλιο

Το gov.gr προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης ειδικού σήματος για ελεύθερη κυκλοφορία εντός Δακτυλίου, εφόσον το όχημα ανήκει σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ελεύθερη είσοδο μπορούν να έχουν οχήματα που είναι:

ηλεκτρικά ,

, εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου ,

, υβριδικά ,

, Euro 6, εφόσον πληρούν και συγκεκριμένο όριο εκπομπών CO2.

Η τελευταία κατηγορία χρειάζεται προσοχή, γιατί δεν αρκεί ένα αυτοκίνητο να είναι απλώς Euro 6. Πρέπει ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από συγκεκριμένα όρια CO2, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία ταξινόμησης.

Τι ισχύει για τα Euro 6 αυτοκίνητα

Για τα αυτοκίνητα κατηγορίας Euro 6, το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου δεν δίνεται αυτόματα. Το όχημα πρέπει να πληροί και όριο εκπομπών CO2.

Συγκεκριμένα:

Έτος ταξινόμησης Όριο εκπομπών CO2 Πριν το 2021 Κάτω από 120 g/km CO2 με μέτρηση NEDC Από το 2021 και μετά Κάτω από 145 g/km CO2 με μέτρηση WLTP

Το gov.gr διευκρινίζει ότι οι εκπομπές CO2 δεν ταυτίζονται με το πρότυπο ρύπων Euro 6. Με απλά λόγια, ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι Euro 6, αλλά να μην δικαιούται ελεύθερη είσοδο αν οι εκπομπές CO2 του ξεπερνούν τα παραπάνω όρια.

Πώς βγάζεις το ειδικό σήμα

Η έκδοση του ειδικού σήματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται:

τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet ,

, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος,

τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή της εταιρείας στην οποία ανήκει το όχημα.

Το ειδικό σήμα διαθέτει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα του εγγράφου.

Η διαδικασία αφορά οχήματα που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες. Αν το όχημα δεν εμπίπτει σε αυτές, αλλά ο οδηγός δικαιούται άλλη μορφή άδειας εισόδου, η αίτηση γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Τι ισχύει για μόνιμους κατοίκους

Για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία για άδεια εισόδου στον Δακτύλιο. Η σχετική αίτηση γίνεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας για τις άδειες μόνιμων κατοίκων.

Αυτό αφορά οδηγούς που κατοικούν εντός των περιοχών όπου εφαρμόζονται οι περιορισμοί και χρειάζονται πρόσβαση για την καθημερινή τους μετακίνηση.

Γιατί πρέπει να προσέξεις τις εκπομπές CO2

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η σύγχυση ανάμεσα στο πρότυπο Euro 6 και στις εκπομπές CO2. Το Euro 6 αφορά το επίπεδο ρύπων με βάση τις προδιαγραφές εκπομπών, ενώ το CO2 αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την κατανάλωση.

Γι’ αυτό ένα σύγχρονο βενζινοκίνητο ή diesel μοντέλο μπορεί να είναι Euro 6, αλλά να μην περνά το όριο CO2 που απαιτείται για ελεύθερη είσοδο στον Δακτύλιο.

Αντίστοιχα, τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου οχήματα βρίσκονται στις κατηγορίες που μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας.

Τι πρέπει να ξέρει ο οδηγός

Αν χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, το πρώτο που πρέπει να ελέγξεις είναι αν το όχημά σου δικαιούται ειδικό σήμα. Αν ναι, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και απαιτεί βασικά στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη.

Αν δεν δικαιούται σήμα, τότε μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026 πρέπει να ακολουθείς τους περιορισμούς του Δακτυλίου κατά τις ημέρες και ώρες εφαρμογής.

Η λήξη της περιόδου εφαρμογής δεν σημαίνει ότι το μέτρο καταργείται μόνιμα. Η ισχύς του Δακτυλίου καθορίζεται σε ετήσια βάση, άρα το επόμενο καθεστώς θα προκύψει από νέα σχετική απόφαση.

Τι κρατάμε;

Ο Δακτύλιος της Αθήνας για τη φετινή περίοδο ισχύει από 20 Οκτωβρίου 2025 έως 24 Ιουλίου 2026 .

. Από Δευτέρα έως Πέμπτη εφαρμόζεται από 07:00 έως 20:00 .

. Την Παρασκευή εφαρμόζεται από 07:00 έως 15:00 .

. Τα Σαββατοκύριακα δεν ισχύει.

Ελεύθερη είσοδο μπορούν να έχουν ηλεκτρικά, υβριδικά και εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου οχήματα.

Τα Euro 6 οχήματα πρέπει να πληρούν και όρια εκπομπών CO2.

Για αυτοκίνητα πριν το 2021 το όριο είναι κάτω από 120 g/km CO2 NEDC .

. Για αυτοκίνητα από το 2021 και μετά το όριο είναι κάτω από 145 g/km CO2 WLTP .

. Το ειδικό σήμα εκδίδεται ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet, αριθμό κυκλοφορίας και ΑΦΜ ιδιοκτήτη.

Για λοιπές άδειες εισόδου, η διαδικασία γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πηγή: autotypos.gr

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