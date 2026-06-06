Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες – Τι λέει ο ΚΟΚ

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει παραλία, ελαφρύ ντύσιμο και φυσικά σαγιονάρες. Όμως, όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να οδηγήσουμε με αυτόν τον άνετο αλλά… επισφαλή τύπο υπόδησης, ενδέχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με πρόστιμο και μάλιστα όχι αμελητέο.

Ας δούμε τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ποια είναι η νομική ερμηνεία του, και γιατί οι σαγιονάρες στο τιμόνι θεωρούνται πρόβλημα για την ασφάλεια.

Είναι παράνομο να οδηγάμε με σαγιονάρες;

Η απάντηση είναι: ναι, υπό προϋποθέσεις. Ο ΚΟΚ δεν αναφέρει ρητά τη λέξη «σαγιονάρες», αλλά στο άρθρο 13 αναφέρει: «Ο οδηγός πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή».

Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε υπόδημα μπορεί να θεωρηθεί πως περιορίζει την ικανότητα σας να ελέγχετε με ακρίβεια τα πεντάλ, αποτελεί αιτία για παράβαση. Οι σαγιονάρες, επειδή είναι ανοιχτές, μπορεί να γλιστρήσουν ή να μπλεχτούν κάτω από τα πεντάλ, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επίσης, στο άρθρο 17 του ΚΟΚ γίνεται λόγος για την υποχρέωση του οδηγού να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ο οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί όλους τους απαραίτητους χειρισμούς χωρίς περιορισμούς» – κι εδώ είναι που μπαίνει το… γκρίζο σημείο.

Αν και δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, η Τροχαία έχει τη δυνατότητα, ερμηνεύοντας αυστηρά το άρθρο, να επιβάλει πρόστιμο αν κρίνει ότι τα υποδήματα που φοράτε περιορίζουν τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν δεν προβλέπεται συγκεκριμένο πρόστιμο για τις σαγιονάρες, αλλά αν εμπλακείτε σε έλεγχο ή ακόμη χειρότερα σε ατύχημα, μπορεί να σας αποδοθούν ευθύνες.

Πόσο είναι το πρόστιμο;

Αν σας σταματήσει η Τροχαία και κρίνει πως δεν έχετε τον απαιτούμενο έλεγχο του οχήματος εξαιτίας του υποδήματος που φοράτε (όπως οι σαγιονάρες), τότε μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ για μη ασφαλή οδήγηση. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και αφαίρεση διπλώματος για έως και 30 ημέρες.

Τι παπούτσια να φοράμε όταν οδηγώ;

Για ασφαλή οδήγηση συνιστώνται:

Κλειστά παπούτσια

Ελαφριά αθλητικά χωρίς χοντρές σόλες

Υποδήματα με καλή πρόσφυση

Αποφεύγετε μπότες με χοντρή σόλα, παντόφλες, ψηλοτάκουνα ή πολύ φαρδιά παπούτσια που δεν προσφέρουν ακρίβεια στα πεντάλ.

Συμπέρασμα

Μπορεί οι σαγιονάρες να είναι βολικές και καλοκαιρινές, αλλά δεν είναι για το τιμόνι. Στο «Quattroruote» συμβουλεύουμε ρητά να οδηγείς μόνο με κλειστά παπούτσια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να οδηγήσετε ενώ δεν έχετε παπούτσια να αλλάξετε, είναι καλύτερο να βγάλετε τις σαγιονάρες και να οδηγήσετε ξυπόλυτοι.

Η ασφάλεια η δική σας, αλλά και των άλλων, είναι σημαντικότερη από την άνεση. Και αν σας σταματήσει η Τροχαία, μπορεί να το πληρώσετε ακριβά… κυριολεκτικά.

Πηγή: AutoTypos.gr

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