ΟΗΕ: Οι χώρες μέλη του ΔΠΔ ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του γενικού εισαγγελέα, Καρίμ Χαν, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Γενική Συνέλευση των 125 χωρών μελών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ψήφισε την Παρασκευή, 24/7, υπέρ της αποπομπής του Καρίμ Χαν από τη θέση του γενικού εισαγγελέα, μετά τις καταγγελίες ενός μέλους της ομάδας του για σεξουαλική επίθεση, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος απορρίπτει.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, 82 από τα 125 μέλη του ΔΠΔ ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής του Βρετανού νομικού.

Ο 56χρονος Χαν και οι δικηγόροι του λένε ότι η διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν την ψηφοφορία ήταν παράνομη, διαδικαστικά άδικη και μη βασισμένη σε αποδείξεις.

Η αποπομπή του Χαν έρχεται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα ξεκινήσουν μια νέα διπλωματική εκστρατεία για τη διάλυση του ΔΠΔ, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί απειλή για την κυριαρχία τους. Διπλωμάτες που διευθύνουν το εποπτικό όργανο του δικαστηρίου αποφάσισαν τον περασμένο μήνα ότι ο Βρετανός Καρίμ Χαν είχε «ακατάλληλη σχέση» με νεότερη δικηγόρο του ΔΠΔ και θα έπρεπε να απολυθεί. Τα κράτη μέλη ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό αυτό το συμπέρασμα κατά την ψηφοφορία τους σήμερα στα Ηνωμένα Έθνη. Οι ΗΠΑ, που δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, επέβαλαν κυρώσεις σε 11 δικαστές και εισαγγελείς –μεταξύ των οποίων είναι και ο Καρίμ Χαν– επικαλούμενες τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τις παλαιότερες έρευνες για τη δράση των Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψής του στις Φιλιππίνες, είπε ότι υπάρχουν «τρελοί» στο ΔΠΔ και διαμήνυσε ότι σε καμία περίπτωση Αμερικανοί πολιτικοί ή στρατιωτικοί δεν θα δικαστούν ποτέ από το όργανο αυτό.

Η γυναίκα που κατηγορεί τον Χαν μίλησε δημοσίως για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, επαναλαμβάνοντας ότι είχε μη συναινετική σεξουαλική σχέση μαζί του.

Με την αποπομπή του Χαν ξεκινά αμέσως η διαδικασία εκλογής ενός νέου γενικού εισαγγελέα, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει πριν από τον επόμενο χρόνο.

Να σημειωθεί ότι τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί από τον Χαν ισχύουν, παρά την αποπομπή του, επειδή μόνο δικαστές του ΔΠΔ έχουν τη δικαιοδοσία να τα αποσύρουν.

Αποσύρεται η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα ενημέρωσε επισήμως σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη για την «αμετάκλητη» απόφασή της να αποσυρθεί από το ΔΠΔ, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Φέλιξ Πλασένσια.

Το Καράκας δικαιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενο τη «γεωγραφική προκατάληψη» του δικαστηρίου, ισχυριζόμενο ότι στοχεύει κατά κύριο λόγο χώρες του νότου, ιδίως στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Διαβάστε επίσης:

«Στο απόγειό της» η φωτιά στη Μαδρίτη, «αδύνατον να σβηστεί» – Πύρινη κόλαση και στη Γαλλία (Video)

Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για συμφωνία

Ιράν: Πλοίο μεταφοράς LPG δέχτηκε επίθεση στο Ορμούζ – Για πλήγμα από αμερικανικό πύραυλο που σκότωσε δύο ναυτικούς μιλά η Τεχεράνη











