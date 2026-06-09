Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε διαθεσιμότητα ο εισαγγελέας που εξέδωσε τα εντάλματα για Νετανιάχου και Πούτιν – Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), Καρίμ Χαν, τέθηκε σε διαθεσιμότητα με άμεση ισχύ, όπως ανακοίνωσε το διοικητικό όργανο του δικαστηρίου.

Η διαθεσιμότητα του Χαν έρχεται μετά από έρευνα 18 μηνών σχετικά με καταγγελίες μιας συνεργάτιδάς του για σεξουαλική παρενόχληση εκ μέρους του εισαγγελέα. Σε αντίδραση, οι δικηγόροι του Καν χαρακτήρισαν την απόφαση «παράνομη, διαδικαστικά άδικη και αβάσιμη».

Οι κατηγορίες εναντίον του Χαν αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στον ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα του δικαστηρίου πριν από περισσότερα από δύο χρόνια. Ο δικαστικός λειτουργός κατηγορείται ότι παρενοχλούσε επανειλημμένα μια υπάλληλο του ΔΠΔ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είχε «σεξουαλική επαφή χωρίς τη συναίνεση της (σ.σ. βοηθού) στο γραφείο του, στην ιδιωτική του κατοικία και ενώ βρισκόταν σε αποστολή», σύμφωνα με αντίγραφο έκθεσης του Γραφείου Εσωτερικών Υπηρεσιών Εποπτείας (OIOS) των Ηνωμένων Εθνών που είδε το Associated Press.

Πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο Reuters ότι έκθεση ερευνητών των Ηνωμένων Εθνών βρήκε «τεκμηριωμένη βάση» για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, μια δεύτερη έκθεση τριών δικαστών που εξέτασαν τα πορίσματα του ΟΗΕ ανέφερε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν ανεπαρκή για να αποδειχθεί η αλήθεια των κατηγοριών «πέραν πάσης αμφιβολίας».

Ο Χαν έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Παραιτήθηκε τον Μάιο του 2025 εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας, ενώ σε βάρος του δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες.

Το Προεδρείο της Συνέλευσης των Κρατών Μελών (ASP), η εκτελεστική επιτροπή του εποπτικού οργάνου του ΔΠΔ, η οποία αποτελείται από 21 μέλη, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στη Συνέλευση, στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη του ΔΠΔ.

Η απόφαση για την διαθεσιμότητα του Χαν ελήφθη «με ειδική πλειοψηφία», ανέφερε το προεδρείο. Η εκτίμησή του βασίστηκε στην «έκθεση έρευνας που διενήργησε το OIOS, τα υποκείμενα αποδεικτικά στοιχεία, τη γνωμοδότηση μιας ad hoc ομάδας δικαστικών εμπειρογνωμόνων και γραπτές υποβολές».

Η πλειοψηφία των 125 κρατών μελών του ΔΠΔ καλείται να ψηφίσει υπέρή κατά της απομάκρυνσης του Χαν σε μυστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο Χαν εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση προς το δικαστήριο, ειδικά σχετικά με το ένταλμα για τον Νετανιάχου, επιβάλλοντας κυρώσεις σε προσωπικό και δικαστές. Ενώ 125 κράτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της ΕΕ, έχουν προσχωρήσει στο δικαστήριο, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ δεν το έχουν πράξει.

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