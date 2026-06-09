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09.06.2026 12:43

Απίστευτο βίντεο: Οδηγός χτυπά πεζό και ανησυχεί για… τις ζημιές στο αυτοκίνητό του

09.06.2026 12:43
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην Κωνσταντινούπολη, όπου οδηγός αυτοκινήτου χτυπά πεζό και, αντί να σπεύσει να δει αν είναι καλά, φαίνεται να ενδιαφέρεται πρώτα για τις ζημιές στο όχημά του.

Ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα και να παρέσυρε έναν πεζό, έμπορο της περιοχής. Ο άνδρας βρέθηκε στο έδαφος, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί, ενώ περαστικοί έσπευσαν προς το μέρος του για να τον βοηθήσουν.

Κατέβηκε να δει το αυτοκίνητο

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο βίντεο δεν είναι μόνο η σύγκρουση, αλλά και η αντίδραση του οδηγού αμέσως μετά το ατύχημα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο οδηγός κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και, αντί να κατευθυνθεί προς τον τραυματισμένο πεζό, κοιτάζει τις υλικές ζημιές που έχει υποστεί το όχημά του.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα κολωνάκια στο σημείο, καθώς φαίνεται να ανέκοψαν την πορεία και την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Αν δεν υπήρχαν, ο τραυματισμός του πεζού θα μπορούσε να ήταν πολύ σοβαρότερος, ακόμη και μοιραίος.

Ο πεζός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο πεζός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πήρε εξιτήριο.

Ο ίδιος φέρεται να καταγγέλλει ότι ο οδηγός δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία του ούτε τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά ούτε και αργότερα.

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