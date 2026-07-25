Έσβησε άμεσα η πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην κατάσβεση της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα, προχώρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 35χρονος μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Νέο βίντεο-ντοκουμέντο με τον 28χρονο λίγη ώρα μετά το έγκλημα

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»











