Έσβησε άμεσα η πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα

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Στην κατάσβεση της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα, προχώρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.
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