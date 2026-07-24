Πυρκαγιά στην «καρδιά» του δάσους της Πάρνηθας – Σε εξέλιξη επιχείρηση στον Άγιο Μερκούριο (Video)

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Πυρκαγιά ξέσπασε στην «καρδιά» του δάσους της Πάρνηθας, στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, πιθανότατα έπειτα από πτώση κεραυνού.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, πληρώματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού και μέλη εθελοντικών ομάδων, προκειμένου να προσεγγίσουν την εστία της φωτιάς και να προχωρήσουν στην άμεση κατάσβεσή της.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει παρά τη συνεχή βροχόπτωση, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε δύσβατη δασική περιοχή.

Λόγω του ευαίσθητου σημείου στο οποίο βρίσκεται η εστία, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η πυρκαγιά να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο και να μην πάρει διαστάσεις.

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