Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 35χρονος μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24/7, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, έπειτα από αιματηρό περιστατικό με έναν 35χρονο να τραυματίζεται από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για έναν άνδρα που έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν τραυματισμένος έξω από το ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 35χρονο και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Ο 35χρονος φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραύμα στην κοιλιακή χώρα, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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