Τραμπ: Μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είναι έτοιμοι ακόμη για συμφωνία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε την Παρασκευή, 24/7, ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου, όμως επανέλαβε ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία.
«Τους μιλάμε. Νομίζω ότι σοβαρολογούν. Νομίζω ότι γίνονται ολοένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες, ίσως για προφανή λόγο», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί (σ.σ. σε μια συμφωνία). Θα δούμε τι θα γίνει», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
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