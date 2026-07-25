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25.07.2026 00:32

Καλλιθέα: «Με πίεζε να ρίξω το παιδί», κατέθεσε η 37χρονη έγκυος μετά την άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της

25.07.2026 00:32
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Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για την υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στην πρώτη της κατάθεση ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της τής ζητούσε επίμονα να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 37χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε να αποκτήσει το παιδί και της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να προχωρήσει σε άμβλωση. Οι ισχυρισμοί της αξιολογούνται από τις Αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και της διερεύνησης των συνθηκών της επίθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 28χρονος φέρεται να μετέβη το βράδυ της Τρίτης, 21/7, στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα, όπου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρεται να πίεσε με το γόνατό του την κοιλιακή της χώρα.

Η 37χρονη, που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της κύησης, διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι γιατροί προχώρησαν σε έκτακτη καισαρική τομή, όμως το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η ψυχολογική της κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, 23/7, στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

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