Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Takeaways by to pontiki AI Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση ασκήθηκε σε 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος ομολόγησε τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε χωρίς συνήγορο στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα αναφορικά με τις συνθήκες του εγκλήματος.

Τα αποτυπώματα, το βιντεοληπτικό υλικό και ο τραυματισμός του δράστη οδήγησαν στην ταυτοποίησή του, παρά την αρχική άρνηση εμπλοκής του στην υπόθεση.

Ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι μετά από κατανάλωση αλκοόλ ακολούθησε έντονη διαφωνία, ενώ ο ίδιος αφαίρεσε και πώλησε τον φορητό υπολογιστή του θύματος έναντι 50 ευρώ.

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Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 73χρονο γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με τον Γεωργίου, ενώ στη συνέχεια θύτης και θύμα διαφώνησαν έντονα με τον 28χρονο να ξυλοκοπεί μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο.

Τα αποτυπώματα, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής και ο τραυματισμός στο χέρι του ήταν αυτά που τον πρόδωσαν.

Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο «μικροσκόπιο» το λάπτοπ του Γεωργίου

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το λάπτοπ του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο.

Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του θύματος.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του, ο 28χρονος αρνιόταν κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, η στάση του άλλαξε όταν οι αστυνομικοί του παρουσίασαν επιβαρυντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα ευρήματα που τον συνέδεαν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ πλέον αναμένεται η απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου θα αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του φονικού ξυλοδαρμού.

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