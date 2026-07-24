Σήμερα το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μαίρη Λίντα

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Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στη Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (22/7) σε ηλικία 91 ετών, έπειτα από σοβαρα προβλήματα που ανιτιμετώπιζε με την υγεία της.

Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας σπόρπισε θλίψη στο Πανελλήνιο με την Ελλάδα να αποχαιρετά σήμερα μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Γηροκομείο Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, εντός του Γηροκομείου, σύμφωνα με τη δική της επιθυμία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της ναενισχύσουν οικονομικά το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια πράξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που στάθηκε δίπλα της και τη φρόντισε με αγάπη στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, με μια μακρόχρονη καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη επιτυχίες. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη χάρισε στο κοινό τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Η φωνή της Μαίρης Λίντα σίγησε, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

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