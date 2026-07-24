Θάνατος διασώστριας στη Σύρο: Συνελήφθη ο άνδρας για ανθρωποκτονία, ελεύθερη η 31χρονη σύζυγός του

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Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο, έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα επισκέφθηκε το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, λίγο μετά τις 17:00, το σπίτι του ζευγαριού στον οικισμό της Άνω Σύρου.

Εκεί φέρεται να σημειώθηκε έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Η 42χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο, βγήκε από το σπίτι, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, το ζευγάρι φέρεται να την ακολούθησε, ενώ φέρεται να της πέταξε αντικείμενα.

Μεταξύ αυτών γίνεται αναφορά σε γλάστρα και καρέκλα, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν και σπασμένα ξύλα.

Λίγη ώρα αργότερα η γυναίκα κατέρρευσε. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 41χρονη κατέληξε.

Το ζευγάρι προσήλθε το ίδιο βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων προκειμένου να καταθέσει. Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση αποχώρησαν αργά το βράδυ από το σημείο, έχοντας συλλέξει στοιχεία από τον χώρο.

Μεταξύ των ευρημάτων που κατασχέθηκαν βρίσκονται και δύο μαχαίρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί αν κάποιο από αυτά αποτελεί το αντικείμενο με το οποίο προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός.

Παραμένουν άγνωστα τόσο ο λόγος για τον οποίο η γυναίκα επισκέφθηκε το σπίτι του ζευγαριού όσο και το πιθανό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ αρκετές πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η 42χρονη, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, άφησε πίσω της δύο ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά την επίθεση φορούσε τη στολή της διασώστριας, χωρίς όμως να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της.

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