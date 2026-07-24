O Μαρινάκης έκανε… σπόιλερ στην «Οδύσσεια»

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Στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο νέο του «briefing για τους πολίτες», το τακτικό βίντεο που ανεβάζει στο TikTok όπου απαντά σε ερωτήματα πολιτών.

@pavlos_marinakis 🎬 Briefing για τους πολίτες – Επεισόδιο 15: «Δεν έχω βγάλει ταυτότητα. Τι κάνω;» Δείτε την απάντηση σε αυτήν και σε άλλες δικές σας ερωτήσεις. ♬ πρωτότυπος ήχος – Pavlos Marinakis

Σχολιάζοντας την επική ταινία, ο Παύλος Μαρινάκης κατάφερε να κάνει… σπόιλερ, καθώς είπε ότι είναι «υπερπαραγωγή, ταινιάρα, φοβερές ερμηνείες, αλλά θα πω την αποψάρα μου, spoiler alert, εμένα το ότι άλλαξε το τέλος δεν μου πολυάρεσε».

Δεν μπόρεσε να αντισταθεί να μπει κι αυτός στον διάλογο για την πιο πολυσυζητημένη ταινία των τελευταίων χρόνων…

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