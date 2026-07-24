Σε πύρινο κλοιό Ισπανία και Γαλλία: Δραματική έκκληση Σάντσεθ – Βοήθεια από την ΕΕ ζητά το Παρίσι

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτα σε Ισπανία και Γαλλία, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν κατοικημένες περιοχές.

Οι ηγέτες των δύο χωρών χαρακτήρισαν την κατάσταση δραματική και ζήτησαν επίσημα την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο ισπανικό αίτημα για συνδρομή, αποστέλλοντας δύο αεροσκάφη τύπου Canadair για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η Γαλλία αναμένει επίσης σημαντικές αεροπορικές ενισχύσεις από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων.

Οι τοπικές αρχές στη νοτιοδυτική Γαλλία προχώρησαν σε εκκενώσεις τουριστικών περιοχών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών από τις πυρκαγιές.

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Ανεξέλεγκτες μαίνονται τεράστιες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, υποχρεώνοντας τους ηγέτες των δύο χωρών να ζητήσουν βοήθεια από τους εταίρους τους στην ΕΕ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «δραματική κατάσταση» λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, κυρίως αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι΄άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθεί τις συμβουλές» των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos.



Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026

Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair. «Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (…) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως ενημέρωσε το AFP το δημαρχείο της Αρκασόν.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος. Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

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