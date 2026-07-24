Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση για αυτές τις αλλαγές (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη Βουλή την ανάγκη για ένα νέο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή.

Ο ίδιος επέκρινε την αντιπολίτευση για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια, κατηγορώντας τα κόμματα για τυφλή άρνηση και υπονόμευση των προτάσεων.

Η κυβέρνηση κατέθεσε ολοκληρωμένη εισήγηση για την αναθεώρηση τριάντα τριών άρθρων, επιδιώκοντας ευρύτερες συναινέσεις και τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα.

Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η διαδικασία αποτελεί ευκαιρία τιμής για τους αγωνιστές της δημοκρατίας και τον κοινοβουλευτισμό της χώρας.

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Επίθεση στην αντιπολίτευση, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

O K. Mητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο Σύνταγμα, που να συμβαδίζει με την εποχή μας», επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας» και ότι αποτελεί «ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη χούντα και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό».

Ο πρωθυπουργός, πάντως, ήταν επιθετικός έναντι της αντιπολίτευσης, λέγοντας προς την πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου ότι «κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της δημοκρατίας, ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κύριο Καμμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση».

«Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις», σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης, αλλά τόνισε ότι «η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. […] Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος», ενώ υπογράμμισε ότι «το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”. Όπως γνωρίζετε, το ίδιο το Σύνταγμα είναι αυστηρό και δύσκολο στην αναθεώρησή του και απαιτεί από όλους μας συναινέσεις, αφήνοντας την τελική κρίση στον λαό, μέσω των εκλογών που μεσολαβούν. Όποιος διατείνεται ότι τάχα δεν δίνει, τώρα, “λευκή επιταγή” περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή».

«Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία», συνέχισε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για «στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας» και συμπληρώνοντας ότι «η ΝΔ αντιπαραθέτει μία καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις».

Αναφερόμενος στην πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δυσκολεύομαι να αντιληφθώ κ. Ανδρουλάκη γιατί ενώ συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής τουλάχιστον 15 άρθρων γιατί επιμένετε σε αυτή την στάση», προσθέτοντας ότι «υστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις αλλά να τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Είναι στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάρκειας. Η παράταξή μας αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων».

Αναφερόμενος στο 2008 και στο άρθρο 16, ο πρωθυπουργός είπε ότι τότε «το ΠΑΣΟΚ άλλαξε στάση, χάσαμε 20 χρόνια για να εναρμονίσουμε το Σύνταγμά μας με μια νέα πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι «θα μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τη σύνδεση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση», και σημειώνοντας ότι «ο νόμος του επιτελικού κράτους πρέπει να αποκτήσει συνταγματική κάλυψη». Επίσης, αφού μίλησε για τρεις θεσμικές αλλαγές που θα έρθουν μέσω της αναθεώρησης (επιστολική ψήφος, αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης, αναθεώρηση του άρθρου 86» υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έδειξε «διάθεση για συνεννόηση» και κατέληξε λέγοντας τώρα «η ευθύνη περνά στους βουλευτές» με την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός σε πολύ υψηλούς τόνους είπε ότι είναι «κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση, αναμασήσατε τα περί κράτους δικαίου», προσθέτοντας ότι «”αφεντικό” είναι πάντα ο ελληνικός λαός που 3 φορές μας επέτρεψε να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντι του και αυτός είναι που θα αποφασίσει και τώρα». «Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του ελληνικού λαού, είσαστε εσείς, γιατί άλλον εξέλεξε ως αξιωματική αντιπολίτευση», είπε και σημείωσε ότι «στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το Σύνταγμα», προσθέτοντας ότι «αντλείτε υπαρξιακό νόημα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ».

Στην τριτολογία του, ακόμα πιο οξύς, ο Κ. Μητσοτάκης είπε στον Ν. Ανδρουλάκη ότι «λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας».

«Το 41% που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το ονομάζετε εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τανκς, να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε», συμπλήρωσε, ανακοινώνοντας ότι «θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη ΝΔ κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ».

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