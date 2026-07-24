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ΥΓΕΙΑ

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24.07.2026 15:25

Οι κάτοικοι που ζουν σε θορυβώδεις γειτονιές από την κυκλοφοριακή κίνηση κινδυνεύουν περισσότερο από Πάρκινσον

24.07.2026 15:25
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credit: unsplash

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Η μακροχρόνια έκθεση στο θόρυβο των οχημάτων, συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Πάρκινσον σε άτομα που ζουν σε περιοχές που είναι κοντά σε λεωφόρους με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει μια  πρόσφατη δανέζικη μελέτη η οποία απάντησε στο ερώτημα εαν η διαβίωση κοντά σε περιοχές που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα θορύβου από την οδική κυκλοφορία, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως η νόσος Πάρκινσον.

Αφού παρακολούθησαν περισσότερους από 3 εκατομμύρια κατοίκους της Δανίας ηλικίας 40 ετών και άνω για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας σε οικιακούς χώρους συνδεόταν με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Πάρκινσον. Αυτή η συσχέτιση παρατηρήθηκε με τα επίπεδα θορύβου τόσο στις πιο θορυβώδεις όσο και στις πιο ήσυχες πλευρές του σπιτιού.

Για κάθε σημαντική αύξηση του θορύβου στο σπίτι, ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου Πάρκινσον αυξανόταν. Το να έχεις μια πλευρά του σπιτιού που ήταν τουλάχιστον 10 ντεσιμπέλ πιο αθόρυβη από την πλευρά του δρόμου συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Πάρκινσον μεταξύ των ατόμων που ζουν σε θορυβώδεις περιοχές.

Σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο JAMA Neurology, 20.587 συμμετέχοντες ανέπτυξαν νόσο του Πάρκινσον κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνάει και η συχνότητα εμφάνισης της νόσου του Πάρκινσον αυξάνεται με συνέπεια η νόσος να είναι σήμερα η δεύτερη πιο συχνή εγκεφαλική διαταραχή παγκοσμίως, επηρεάζοντας περισσότερααπό 8,5 εκατομμύρια άτομα.

Τι είναι το Πάρκινσον

Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική ασθένεια, που προκαλείται από έναν συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που προκαλείται από την απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Αυτή η απώλεια μπορεί να επηρεάσει:

– την κίνηση,

– τη μνήμη,

– τις γλωσσικές ικανότητες.

Η μελέτη

Για να μάθουν οι ερευνητές πώς ο θόρυβος της κυκλοφορίας επηρεάζει την υγεία, διεξήγαγαν μια μεγάλη μελέτη στη Δανία χρησιμοποιώντας τα λεπτομερή αρχεία υγείας και διευθύνσεων της χώρας.

Αντί να ρωτούν τους ανθρώπους αν ζουν σε έναν θορυβώδη δρόμο, χρησιμοποίησαν ένα επιστημονικό μοντέλο για να υπολογίσουν τα πραγματικά επίπεδα θορύβου σε κάθε σπίτι από το 1990, καθιστώντας τα δεδομένα πολύ πιο ακριβή από μια έρευνα.

Για κάθε σπίτι, μέτρησαν τον θόρυβο στην πιο θορυβώδη πλευρά (συνήθως στραμμένη προς τον δρόμο) και στην πιο ήσυχη πλευρά (συχνά στραμμένη προς μια αυλή ή μια πίσω αυλή) και στη συνέχεια υπολόγισαν έναν κυλιόμενο μέσο όρο 10 ετών για κάθε άτομο, ακόμη και αν το άτομο αυτό μετακόμισε σε διαφορετικές διευθύνσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η ομάδα χρησιμοποίησε το Εθνικό Μητρώο Ασθενών της Δανίας για να εντοπίσει κάθε άτομο που είχε διαγνωστεί με νόσο του Πάρκινσον κατά τη διάρκεια της 18ετούς μελέτης. Για να βεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα προκλήθηκαν πράγματι από θόρυβο και όχι από άλλους παράγοντες, έκαναν προσαρμογή ως προς την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο εισοδήματος και το επίπεδο ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα ευρήματα

Τα δεδομένα υποδεικνύουν μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της μακροχρόνιας έκθεσης στον θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας και του υψηλότερου κινδύνου εμφάνισης νόσου του Πάρκινσον. Για κάθε αύξηση 11,5 ντεσιμπέλ στην έκθεση σε θόρυβο στην πιο θορυβώδη πλευρά ενός σπιτιού, ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου του Πάρκινσον αυξανόταν κατά 3%.

Αντίθετα, η πιο ήσυχη πλευρά του σπιτιού, όπου βρίσκονται συχνά τα υπνοδωμάτια, έδειξε ακόμη ισχυρότερη συσχέτιση, με κάθε αύξηση 8,9 ντεσιμπέλ να συνδέεται με 4% υψηλότερο κίνδυνο.

Διαπίστωσαν επίσης ότι η πρόσβαση σε μια πιο ήσυχη πλευρά του σπιτιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης Πάρκινσον που σχετίζεται με τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Μια διαφορά τουλάχιστον 10 ντεσιμπέλ μεταξύ της πιο ήσυχης και της πιο εκτεθειμένης πλευράς του σπιτιού συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου μεταξύ των ατόμων που εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου άνω των 50 ντεσιμπέλ.

Συμπέρασμα

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι ο θόρυβος της κυκλοφορίας στις κατοικίες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα άνεσης, αλλά και έναν νέο, προηγουμένως παραβλεπόμενο παράγοντα κινδύνου για τη νόσο του Πάρκινσον. Καθώς η νόσος του Πάρκινσον γίνεται πιο συχνή, η μείωση των δυνητικά αποτρέψιμων περιβαλλοντικών κινδύνων καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για τα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με τη νόσο ή κινδυνεύουν να την αναπτύξουν.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολεοδόμους να σχεδιάσουν πιο ήσυχα περιβάλλοντα διαβίωσης, όπως η τοποθέτηση υπνοδωματίων και χώρων διαβίωσης μακριά από πολυσύχναστους δρόμους.

ΠΗΓΗ: medicalxpress.com

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