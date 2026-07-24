Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Η φωτιά έκαιγε σε ξερά χόρτα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
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