Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η φωτιά έκαιγε σε ξερά χόρτα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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