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24.07.2026 18:38

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο σύγχρονου χοροθεάτρου της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου «MyCenae»

24.07.2026 18:38
eksot

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*Ο τίτλος MyCenae δεν είναι τυχαίος: Μυκήνες, αλλά και “δικές μου” — μια κληρονομιά που η κάθε γενιά κουβαλάει σαν να ήταν η προσωπική της ιστορία.

Πριν από χιλιάδες χρόνια, μια κατάρα ξεκίνησε από ένα τραπέζι. Ο Τάνταλος σέρβιρε στους θεούς το ίδιο του το παιδί, κι από εκείνη τη στιγμή η γενιά των Ατρειδών δεν έπαψε ποτέ να πληρώνει: πατέρες που σκότωναν, μητέρες που εκδικούνταν, παιδιά που κληρονομούσαν τη βία σαν να ήταν αίμα τους. Η Κλυταιμνήστρα σκότωσε τον Αγαμέμνονα. Η κόρη τους, η Ηλέκτρα, μεγάλωσε μέσα σε αυτή τη σιωπή, περιμένοντας τη δικαίωση — ή την εκδίκηση.

Το MyCenae παίρνει αυτή την αρχαία ιστορία και τη φέρνει στο σώμα, εδώ και τώρα. Η ομάδα Khelanem παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μια σύγχρονη ανάγνωση των μύθων του Οίκου των Ατρειδών, όπου ο χορός και το σωματικό θέατρο γίνονται η γλώσσα ενός διαλόγου που οι λέξεις δεν αντέχουν να κουβαλήσουν.

Στο κέντρο, δύο γυναίκες — μητέρα και κόρη — στέκονται η μία απέναντι στην άλλη σαν μπροστά σε καθρέφτη που δεν σπάει ποτέ. Η Κλυταιμνήστρα και η Ηλέκτρα δεν είναι εδώ μόνο μυθικά πρόσωπα, αλλά το σώμα και η αντήχηση κάθε σχέσης μητέρας-κόρης όπου η αγάπη μπερδεύεται με τη σιωπή, το χρέος με την επιθυμία, η προστασία με τον πόνο. Εμπνευσμένο από τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, το MyCenae δεν αναπαράγει τον μύθο — τον μεταγράφει, ρωτώντας κάτι πολύ σύγχρονο και πολύ ανθρώπινο: πώς μπορεί μια γυναίκα να είναι ταυτόχρονα μητέρα και δήμιος, τροφός και φύλακας μιας σιωπής που δεν διάλεξε ποτέ;

Δείτε το τρέιλερ:

Σημείωμα της χορογράφου, Βαλεντίνης Γιαννοπούλου:

«Η παράσταση δημιουργήθηκε από την ανάγκη να εξερευνήσω τα ίχνη που αφήνουν οι ανθρώπινες σχέσεις πάνω στο σώμα, κι όσα αυτό αφηγείται όταν οι λέξεις δεν επαρκούν. Ονειρεύομαι ένα θέατρο όπου ο χορός γίνεται γλώσσα που μας ενώνει, μας συγκινεί, μας υπενθυμίζει την κοινή ανθρώπινη εμπειρία».

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Βαλεντίνη Γιαννοπούλου

Μουσική: Σπύρος Σύρμος

Μίξη ήχου: Μίνως Μαμαγκάκης

Ερμηνεύουν:Φάνια Γρηγορίου, Χρήστος Τζοβάρας, Παναγιώτης Τζαφέρης, Μαρία Φιλίππου, Μαρία Κανδυλάκη, Μαρίνα Μαζαράκη, Βαλεντίνη Γιαννοπούλου

Καλλιτεχνική σύμβουλος χορογραφίας: Φάνια Γρηγορίου

Σκηνογραφία: Γεωργία Νικολογιάννη

Φωνή: Eleanor Westbrook, Έλενα Μεγγρέλη, Παναγιώτης Τζαφέρης

Βοηθός φωτιστή / Βίντεο και φωτογραφίες: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Outsideeye: Omar Gordon

Χορηγός κατασκευής σκηνικού: Felipack

Συμπαραγωγή: Khelanem ΑΜΚΕ

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will

Εισιτήρια: Από 10 ευρώ

-Διακεκριμένη: 30€ Κανονικό (25€  Μειωμένο/ Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

-Α’ Ζώνη: 25€  Κανονικό (20€  Μειωμένο / Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

-Β’ Ζώνη:  20€ Κανονικό (15€ Μειωμένο / Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

-Γ’ Ζώνη: 15€ Κανονικό (10€ Μειωμένο / Φοιτητικό, Ανέργων, +65ετών)

-Χωρίς αρίθμηση-εξώστης: 10€

Κρατήσεις εισιτηρίων στο more.com και στα ταμεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά. Τ ηλ : 210 4143 310

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προπώληση: More.com

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