Ο Luca Piscazzi φέρνει τη Michelin φιλοσοφία του στο VIONE Paros

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Το νέο εστιατόριο Pino By Luca Piscazzi αναδεικνύει τη γαστρονομία σε αναπόσπαστο μέρος μιας εμπειρίας φιλοξενίας που συνδυάζει τη σύγχρονη κυκλαδίτικη αισθητική, την ευεξία και την αυθεντικότητα

Το VIONE Paros, το πεντάστερο adults-friendly* ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η SWOT Hospitality και διανύει τη δεύτερη σεζόν λειτουργίας του, εμπλουτίζει φέτος τη γαστρονομική του ταυτότητα, καλωσορίζοντας τον βραβευμένο με αστέρι Michelin Ιταλό chef Luca Piscazzi, ο οποίος υπογράφει το concept και το μενού του νέου εστιατορίου Pino By Luca Piscazzi.

Πιστό στη φιλοσοφία του Mediterranean slow living, το VIONE Paros συνδυάζει τη σύγχρονη κυκλαδίτικη αισθητική, την αυθεντικότητα και την προσωποποιημένη φιλοξενία, δημιουργώντας έναν προορισμό όπου η γαστρονομία, η ευεξία και η αυθεντική φιλοξενία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Με οδηγό τη φιλοσοφία ότι η ουσία της γαστρονομίας βρίσκεται στην απλότητα, την ποιότητα των πρώτων υλών και τη δύναμη της γεύσης, ο Luca Piscazzi δημιουργεί μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια ενός εστιατορίου και μετατρέπεται σε αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας του VIONE Paros.

Το Pino By Luca Piscazzi αποτελεί μια σύγχρονη γαστρονομική πρόταση που αφηγείται τη συνάντηση δύο μεσογειακών κόσμων: της αυθεντικής ιταλικής γαστρονομικής παράδοσης και της κυκλαδίτικης κουζίνας. Μέσα από παριανά προϊόντα, εποχικές πρώτες ύλες και μια σύγχρονη δημιουργική ματιά, το concept εξελίσσεται από χαλαρά sharing πιάτα κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μια πιο εκλεπτυσμένη βραδινή εμπειρία, όπου η ιταλική δημιουργικότητα συναντά την αυθεντικότητα των τοπικών γεύσεων.

Κεντρικό ρόλο στο μενού έχουν τα εποχικά προϊόντα της Πάρου, τα αρωματικά βότανα, τα φρέσκα θαλασσινά και επιλεγμένες πρώτες ύλες από την Ιταλία, δημιουργώντας έναν γαστρονομικό διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια προσεκτικά επιλεγμένη λίστα ιταλικών κρασιών και signature cocktails, σχεδιασμένων να συνοδεύουν ιδανικά κάθε πρόταση του μενού.

Η γαστρονομική εμπειρία αποτελεί φυσική προέκταση της φιλοσοφίας του VIONE Paros, όπου κάθε στοιχείο της διαμονής έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ηρεμία, την αυθεντικότητα και την αίσθηση του μέτρου. Από τη θέα στο Αιγαίο και την αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται με το κυκλαδίτικο τοπίο μέχρι τις προσωποποιημένες υπηρεσίες και τους χώρους ευεξίας, κάθε στιγμή συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας φιλοξενίας.

Χτισμένο στην αμφιθεατρική πλαγιά του Αμπελά, λίγα μόλις λεπτά από τη Νάουσα, το VIONE Paros διαθέτει 40 sea-view σουίτες, εκ των οποίων οι 28 με ιδιωτική πισίνα, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο και άμεση σύνδεση με το φυσικό τοπίο της Πάρου. Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του Mediterranean slow living, προσεγγίζει τη φιλοξενία ως μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική, την ευεξία και τη γαστρονομία.

Στο ίδιο πνεύμα, το DIONE Spa, ένα από τα μεγαλύτερα spa της Πάρου, συμπληρώνει την εμπειρία ευεξίας του επισκέπτη, προσφέροντας θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, hammam, sauna, jacuzzi, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και εξατομικευμένες θεραπείες σε ένα περιβάλλον απόλυτης χαλάρωσης.

Με το Pino By Luca Piscazzi, το VIONE Paros ενισχύει τη γαστρονομική του ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία του να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η αρχιτεκτονική, η ευεξία και οι αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις συνυπάρχουν αρμονικά. Η συνάντηση της ιταλικής δημιουργικότητας με τα παριανά προϊόντα και την κυκλαδίτικη κουζίνα δημιουργεί μια εμπειρία που εκφράζει τον σύγχρονο χαρακτήρα του VIONE Paros και προσκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν την Πάρο μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα και τη φιλοσοφία της Μεσογείου.

*adults friendly: καλωσορίζει παιδιά άνω των 14 ετών