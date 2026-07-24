Τέλος ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό

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Τη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τολιόπουλο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη σχετική ανάρτηση, η πράσινη ΚΑΕ ευχαριστεί τον Έλληνα διεθνή για την προσφορά του στον σύλλογο, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Thank you, Vassilis! 💚



You showed up, did your job, and proved to be a great professional and teammate.



Wishing you all the best in the next chapter of your career!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oXvHOwXnh3 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 24, 2026

Την Πέμπτη, 23/7, ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

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