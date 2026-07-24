Τέλος ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τολιόπουλο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Στη σχετική ανάρτηση, η πράσινη ΚΑΕ ευχαριστεί τον Έλληνα διεθνή για την προσφορά του στον σύλλογο, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.
Την Πέμπτη, 23/7, ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του.
Διαβάστε επίσης:
Conference League: «Βλέπει» πρόκριση μετά το 2-1 επί της Πάκσι στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός
Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3 – Σπουδαίο διπλό για τον «Δικέφαλο» και βήμα πρόκρισης
Επίσημη η «βόμβα»: Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Τζόλη – Το διαστημικό deal με Μπριζ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.