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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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24.07.2026 18:54

Τέλος ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό

24.07.2026 18:54
toliopoulos

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Τη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τολιόπουλο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη σχετική ανάρτηση, η πράσινη ΚΑΕ ευχαριστεί τον Έλληνα διεθνή για την προσφορά του στον σύλλογο, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.

Την Πέμπτη, 23/7, ο Βασίλης Τολιόπουλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 19:55
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