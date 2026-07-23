Πάκσι – Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League

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Ο Παναθηναϊκός μπαίνει κι επίσημα στη νέα αγωνιστική σεζόν, αντιμετωπίζοντας στο χωρητικότητας μόλις 6.150 θεατών «Fehérvári úti stadion» της πόλης Πακς, την Πάκσι στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.
Live η εξέλιξη του σκορ:
1-2 η Πάκσι με τον Μπόντε στο 71′
0-2 ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο στο 56′
40′ 0-1 Γκολ ο Παναθηναϊκός με αυτογκόλ του Βας
1′ Σέντρα στο ματς
Η ενδεκάδα των πρασίνων: Πένια, Ντε Φράι, Τουμπά, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Αντίνο, Τεττέη
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