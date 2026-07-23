Πύρινη κόλαση στην Ισπανία: Εκκενώθηκε δήμος 3.500 κατοίκων 60 χλμ. από τη Μαδρίτη

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Σε προληπτική εκκένωση του δήμου Αλντέα ντελ Φρέσνο, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, προχώρησαν οι ισπανικές Αρχές, εξαιτίας της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξακολουθεί να μαίνεται εκτός ελέγχου στην περιοχή.

Περίπου 3.500 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, οι Αρχές απέστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα και να μεταβούν σε γειτονικό δήμο, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο από την εξάπλωση της φωτιάς.

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