Διπλωματία, απειλές και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης: Πίεση Τραμπ για συμφωνία ή προετοιμασία σύγκρουσης;

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Νέα δεδομένα στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι η διπλωματική επιλογή δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Axios προκάλεσε διεθνή κινητοποίηση, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκε η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης κλιμάκωσης στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη λήψη απόφασης για τα επόμενα βήματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει ενεργή, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνει άμεση δράση.

Οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως προσπάθεια άσκησης μέγιστης πίεσης προς την Τεχεράνη, αλλά και ως μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα. Παράλληλα, ο Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο των διαπραγματεύσεων, συνδέοντας μια πιθανή αποκλιμάκωση με την επίτευξη συμφωνίας.

Η αναφορά σε μια πιθανή «μαζική επίθεση» έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα από τη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας την ενεργειακή αγορά, τις περιφερειακές ισορροπίες και τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με συμμάχους της.

Πλέον, το βασικό ερώτημα είναι αν οι δηλώσεις αποτελούν εργαλείο διαπραγμάτευσης και αποτροπής ή αν προαναγγέλλουν μια πραγματική αλλαγή στρατηγικής από την αμερικανική κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης, με την προσοχή να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον και στις αντιδράσεις της Τεχεράνης.

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