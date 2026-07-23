Μπετόβεν, Μαρία Κάλλας ή… πτηνά; Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε νέα σχέδια χαρτονομισμάτων

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Τη λίστα με τα επικρατέστερα από τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία αναμένεται να επιλέξει το νικητήριο έως το τέλος του έτους.
Τα 10 σχέδια της λίστας, με θέματα σχετικά με τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό» και «ποτάμια και πτηνά» θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν έως την 21η Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τα σχόλιά τους, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Οι προτάσεις χαρτονομισμάτων τιμούν διάσημα πρόσωπα, όπως τη Μαρία Κιουρί, τη μοναδική επιστήμονα που κέρδισε βραβεία Νόμπελ τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία, τον συνθέτη Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, τον ζωγράφο Λεονάρντο ντα Βίντσι και την Ελληνίδα υψίφωνο Μαρία Κάλλας.
Στο μεταξύ, μια δεύτερη σειρά παρουσιάζει πτηνά, μεταξύ άλλων την αλκυόνα και τον λευκοπελαργό, ανέφερε η ΕΚΤ.
Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων του ευρώ από την πρώτη τους κυκλοφορία το 2002, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.
Η πίσω πλευρά των χαρτονομισμάτων θα περιλαμβάνει σκηνές από τη φύση ή από τη δημόσια ζωή με θέματα όπως τις τέχνες, την επιστήμη ή τoν ελεύθερο χρόνο.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη και δοκιμές, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να τεθούν σε κυκλοφορία τα νέα τραπεζογραμμάτια μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου.
Τα παλαιότερα χαρτονομίσματα θα διατηρήσουν την ονομαστική τους αξία και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.
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