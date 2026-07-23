Μπετόβεν, Μαρία Κάλλας ή… πτηνά; Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε νέα σχέδια χαρτονομισμάτων

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Τη λίστα με τα επικρατέστερα από τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία αναμένεται να επιλέξει το νικητήριο έως το τέλος του έτους.

Τα 10 σχέδια της λίστας, με θέματα σχετικά με τον «ευρωπαϊκό πολιτισμό» και «ποτάμια και πτηνά» θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν έως την 21η Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τα σχόλιά τους, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Οι προτάσεις χαρτονομισμάτων τιμούν διάσημα πρόσωπα, όπως τη Μαρία Κιουρί, τη μοναδική επιστήμονα που κέρδισε βραβεία Νόμπελ τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία, τον συνθέτη Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, τον ζωγράφο Λεονάρντο ντα Βίντσι και την Ελληνίδα υψίφωνο Μαρία Κάλλας.

Στο μεταξύ, μια δεύτερη σειρά παρουσιάζει πτηνά, μεταξύ άλλων την αλκυόνα και τον λευκοπελαργό, ανέφερε η ΕΚΤ.

The ECB has unveiled ten final designs for future euro banknotes. Culture and nature themes feature Leonardo, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie and birds symbolising European biodiversity. https://t.co/kRdK0zLglv July 23, 2026

Πρόκειται για τον πρώτο πλήρη επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων του ευρώ από την πρώτη τους κυκλοφορία το 2002, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η πίσω πλευρά των χαρτονομισμάτων θα περιλαμβάνει σκηνές από τη φύση ή από τη δημόσια ζωή με θέματα όπως τις τέχνες, την επιστήμη ή τoν ελεύθερο χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφερε ότι, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη και δοκιμές, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι να τεθούν σε κυκλοφορία τα νέα τραπεζογραμμάτια μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου.

Τα παλαιότερα χαρτονομίσματα θα διατηρήσουν την ονομαστική τους αξία και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά.

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