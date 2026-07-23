Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

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Σημαντικές ανατροπές, αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 772 ευρώ τον μήνα, αλλά και τη διαγραφή παλαιών οφειλών φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, καταργώντας οριστικά τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας.

Η ρύθμιση αυτή δεν διορθώνει απλώς μια αδικία ετών για χιλιάδες δικαιούχους, αλλά παράλληλα —με «βούλα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου— ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών ποσών για τη χρονική περίοδο 2020-2026.

Ποιοι βλέπουν αυξήσεις στο τέλος Αυγούστου

Η πλέον άμεση θετική εξέλιξη αφορά 8.469 συνταξιούχους του Δημοσίου (γήρατος ή αναπηρίας) που λαμβάνουν ταυτόχρονα και σύνταξη χηρείας μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Μέχρι σήμερα, μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, η σύνταξη χηρείας τους μειωνόταν δραματικά από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Με την κατάργηση αυτής της περικοπής, η σύνταξη επανέρχεται στο 70%, με τις αυξήσεις να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς στο τέλος Αυγούστου (με τη σύνταξη Σεπτεμβρίου).

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Συνταξιούχος που λάμβανε αρχικά σύνταξη χηρείας 966 ευρώ και λόγω της τριετίας είχε υποχωρήσει στα 483 ευρώ, θα δει αύξηση 483 ευρώ, με το ποσό να επανέρχεται στα 966 ευρώ.

Στις υψηλότερες κατηγορίες, συνταξιούχος που από τα 1.544 ευρώ είχε πέσει στα 772 ευρώ, θα λάβει μηνιαία αύξηση 772 ευρώ, αποκαθιστώντας πλήρως το εισόδημά του.

Ακόμη και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως των 855 ευρώ, η αύξηση θα ανέλθει στα 153 ευρώ τον μήνα (λόγω του κατώτατου ορίου).

«Ομπρέλα» προστασίας για 75.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα

Εκτός από τους άμεσα ωφελούμενους του Δημοσίου, η ρύθμιση ανακουφίζει άλλους 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα.

Στις περιπτώσεις αυτές, η μείωση στο 35% δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά παρέμενε ως εκκρεμότητα. Με το νέο πλαίσιο, όχι μόνο διατηρούν οριστικά τη σύνταξη στο 70%, αλλά διαγράφονται πλήρως οι οφειλές από τα επιπλέον ποσά που είχαν εισπράξει, χωρίς να κινδυνεύουν να τους ζητηθεί ούτε ένα ευρώ αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο «δείχνει» αναδρομικά 2020-2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν και έκρινε θετικά τη ρύθμιση (με το ετήσιο κόστος για τον ΕΦΚΑ να υπολογίζεται στα 48,4 εκατ. ευρώ), σημείωσε με νόημα ότι η άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων του Δημοσίου (που υπέστησαν την περικοπή) και εκείνων του ιδιωτικού τομέα (που δεν την υπέστησαν) δημιουργεί έδαφος για δικαστικές αξιώσεις.

Ουσιαστικά, ανοίγει ο δρόμος ώστε οι 8.469 συνταξιούχοι του Δημοσίου να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική επιστροφή των ποσών (τη διαφορά μεταξύ 35% και 70%) για την εξαετία 2020-2026 κατά την οποία στερήθηκαν τα χρήματά τους.

Οι 4+1 κομβικές αλλαγές για 150.000 δικαιούχους

Συνολικά, ο νέος νόμος αναμορφώνει το τοπίο για περίπου 150.000 δικαιούχους μέσα από πέντε βασικές παρεμβάσεις:

1. Οριστική κατάργηση του «ψαλιδιού» 35% μετά την τριετία στις κύριες συντάξεις θανάτου του νόμου Κατρούγκαλου.

2. Διασφάλιση των δύο εθνικών συντάξεων: Περίπου 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δική τους σύνταξη και σύνταξη χηρείας διατηρούν και τις δύο εθνικές συντάξεις χωρίς καμία περικοπή, γλιτώνοντας απώλεια 312 ευρώ μηνιαίως.

3. Διπλασιασμός για τα ορφανά τέκνα: Παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την εθνική σύνταξη από κάθε γονέα ξεχωριστά, αντί για το ήμισυ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

4. Παραγραφή χρεών: Διαγράφονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον δεν υπάρχει δόλος.

5. Ειδική μέριμνα για τον ΟΓΑ: Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας θα χάνουν μόνο τη βασική-προνοιακή σύνταξη (360 ευρώ), αλλά θα διατηρούν τη σύνταξη χηρείας στο 70% εφ’ όρου ζωής.

Ποιοι μένουν εκτός

Στον αντίποδα, εκτός των ευνοϊκών ρυθμίσεων παραμένουν περίπου 60.000 συντάξεις χηρείας που είχαν απονεμηθεί πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Οι συγκεκριμένες συντάξεις συνεχίζουν να διέπονται από το παλαιό καθεστώς και δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές του νέου νόμου.

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