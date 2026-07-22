Ψηφιακό ευρώ: «Έρχεται» το 2029 με συμμετοχή τριών ελληνικών τραπεζών – Πώς θα αλλάξουν οι πληρωμές

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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το ψηφιακό ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να προχωρά στα επόμενα στάδια πριν από την ευρύτερη κυκλοφορία του, η οποία τοποθετείται χρονικά στο 2029.

Το νέο ψηφιακό νόμισμα αναμένεται να ανασχηματίσει εκ βάθρων το τοπίο των καθημερινών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, προσφέροντας μια αυτόνομη ευρωπαϊκή εναλλακτική στις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Πιλοτικό πρόγραμμα με ελληνική συμμετοχή

Το πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με τη συμμετοχή συνολικά 36 παρόχων πληρωμών από 19 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα:

Τράπεζα Πειραιώς

Εθνική Τράπεζα

Τράπεζα Χανίων

Στόχος της δοκιμαστικής περιόδου είναι να εξεταστεί στην πράξη η λειτουργία του νέου συστήματος πληρωμών με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και καταναλωτών, ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών πριν από την πλήρη εφαρμογή του.

Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet)

Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί μέσω ειδικού ψηφιακού πορτοφολιού (wallet) στο κινητό τηλέφωνο και θα υποστηρίζει συναλλαγές τόσο με σύνδεση στο διαδίκτυο (online), όσο και σε λειτουργία εκτός σύνδεσης (offline).

Η ΕΚΤ ξεκαθαρίζει ότι το νέο μέσο πληρωμών δεν έρχεται να καταργήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Η χρήση του θα είναι προαιρετική για τους πολίτες, ενώ η αποδοχή του θα είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ήδη ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το όριο των 3.000–4.000 ευρώ και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι η αποτροπή μαζικής μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς προς ψηφιακά πορτοφόλια σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες:

Ανώτατο όριο: Αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 4.000 ευρώ ανά πολίτη.

Απουσία τόκου: Όπως συμβαίνει και με τα φυσικά μετρητά, τα ποσά που θα διατηρούνται σε ψηφιακό ευρώ δεν θα αποφέρουν τόκο.

Αυτόματη σύνδεση: Οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν και μεγαλύτερες πληρωμές, καθώς το ψηφιακό πορτοφόλι θα συνδέεται με τραπεζικό λογαριασμό και θα καλύπτει αυτόματα τα υπερβαίνοντα ποσά.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και στρατηγική αυτονομία

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ιδιωτικότητα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΚΤ, το Ευρωσύστημα δεν θα μπορεί να ταυτοποιεί τους πολίτες με βάση τις συναλλαγές τους, ενώ οι πληρωμές εκτός σύνδεσης (offline) θα είναι ορατές αποκλειστικά στον αποστολέα και τον παραλήπτη.

Παράλληλα, το ψηφιακό ευρώ εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της αυτονομίας της στον τομέα των πληρωμών, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από διεθνή δίκτυα όπως η Visa και η Mastercard. Όπως έχει επισημάνει και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, πρόκειται για ένα συμπληρωματικό εργαλείο που θα εκσυγχρονίσει τις καθημερινές συναλλαγές χωρίς να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα.

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