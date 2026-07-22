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22.07.2026 10:21

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος νέος πρόεδρος των ΕΛΤΑ

22.07.2026 10:21
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Τον διορισμό του καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund)

Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και στρατηγικής ηγεσίας στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας/καινοτομίας, της δημόσιας διοίκησης και της ανώτατης εκπαίδευσης, διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στον τομέα της πληροφορικής, βιομηχανική εμπειρία, και σημαντική παρουσία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.

Η ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, με έμφαση στην επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία.

Η Διοίκηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου καλωσορίζει τον νέο Πρόεδρο και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ευχόμενη κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων.

Παράλληλα, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον απερχόμενο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, Δανιήλ Μπεναρδούτ, για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Δανιήλ Μπεναρδούτ συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης των ΕΛΤΑ, ενώ πρωτοστάτησε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην προσπάθεια μετεγκατάστασης του Μουσείου Ταχυδρομείου σε έναν νέο, σύγχρονο χώρο.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μασσέλος

Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος είναι Καθηγητής Σχεδίασης Υπολογιστικών Συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Από το 2018 έως το 2026 διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της ανεξάρτητης αρχής που είναι αρμόδια για τη ρύθμιση και εποπτεία των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τόσο τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού για επενδύσεις όσο και την προστασία των καταναλωτών (μέσω και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού) συνεισφέροντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενώ παράλληλα εκπροσώπησε την Ελλάδα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) το 2023 και ως Αντιπρόεδρος το 2019, το 2022 και το 2024. Ως Πρόεδρος του Σώματος το 2023 χειρίστηκε πολύ σημαντικούς φακέλους του Ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου όπως το Connectivity Package. Aπό τον Νοέμβριο του 2024 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Institute of Communications (IIC)

Προηγουμένως, εργάστηκε ως Λέκτορας στο Imperial College London και ως ερευνητής στο IMEC, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα νανοηλεκτρονικής διεθνώς ενώ διαθέτει και εμπειρία στη βιομηχανία όπου έχει εργαστεί ως Senior Engineer Έρευνας και Ανάπτυξης και ως Chief Technology Advisor.

Έχει επίσης συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα από δέκα χρόνια και έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του European Cooperation in Science and Technology (COST)

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ΤΕΤΑΡΤΗ 22.07.2026 11:29
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