ΤΕΡΝΑ: Νέα σύμβαση 380 εκατ. ευρώ για σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία

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Την παρουσία της στη Ρουμανία εδραιώνει η ΤΕΡΝA, μετά και την υπογραφή, χθες, στο Βουκουρέστι, της σύμβασης για το σιδηροδρομικό έργο Filiași – Igiroasa (Lot 2).
Τη σύμβαση υπέγραψαν η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων της Ρουμανίας (CFR) με την κοινοπραξία TrackWorks στην οποία συμμετέχουν ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ποσοστό 74% και η Alstom Romania. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 380 εκατ. ευρώ.
Το Lot 2 αφορά τον σχεδιασμό και την πλήρη ανάταξη του τμήματος από Filiași έως Igiroasa, μήκους περίπου 44 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου αναβάθμισης της γραμμής Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș.
Τέλη του περασμένου Μαρτίου, η κοινοπραξία είχε υπογράψει και τη σύμβαση για το πρώτο τμήμα (Lot 1) του άξονα, από Craiova έως Filiași, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, όπου η ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 69%. Τα δύο τμήματα απαρτίζουν τον σιδηροδρομικό άξονα Craiova – Igiroasa, συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων, του οποίου τον πλήρη σχεδιασμό και την ανακατασκευή έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.
Στόχος του έργου, τετραετούς κατασκευαστικής διάρκειας, είναι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας έως τα 160 χλμ./ώρα για τους επιβατικούς συρμούς και τα 120 χλμ./ώρα για τους εμπορευματικούς, με δυνατότητα διέλευσης συρμών μήκους έως 740 μέτρων.
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