AKTOR: Ισχυρή υπερκάλυψη στην ΑΜΚ – Πάνω από 750 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη άντληση κεφαλαίων

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Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με το βιβλίο προσφορών να έχει ήδη υπερκαλυφθεί κατά περίπου 2,16 φορές. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η υπερκάλυψη ενδέχεται έως το τέλος της ημέρας να κινηθεί κοντά στις τρεις φορές ή ακόμη και να τις ξεπεράσει, καθώς συνεχίζονται οι εισροές εντολών, κυρίως από θεσμικά χαρτοφυλάκια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την επιδίωξη της διοίκησης για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του δικαιώματος αύξησης του συνολικού μεγέθους της ΑΜΚ. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ποσό που αναμένεται να συγκεντρώσει η εταιρεία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 750 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για το αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου.

Η πορεία του βιβλίου προσφορών αποτελεί παράλληλα ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική της AKTOR και τις προοπτικές που εμφανίζει στους κλάδους των υποδομών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του real estate. Η συμμετοχή διεθνών επενδυτών, με ιδιαίτερη παρουσία αμερικανικών κεφαλαίων, ενισχύει τη σύνθεση της μετοχικής βάσης και δημιουργεί ισχυρό υπόβαθρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

Ελληνική δημόσια προσφορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.

προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Διεθνής προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Στην αρχική κατανομή, το 20% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Ωστόσο, η τελική αναλογία μπορεί να προσαρμοστεί, ανάλογα με το ύψος της ζήτησης που θα καταγραφεί σε κάθε διαδικασία.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που διέθεταν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να ξεπεράσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής κάθε επενδυτή.

Το χρονοδιάγραμμα

Η ελληνική δημόσια προσφορά και η διεθνής προσφορά άρχισαν στις 20 Ιουλίου και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 22 Ιουλίου 2026.

Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου, ενώ στις 27 Ιουλίου προβλέπεται η δημοσιοποίηση της έκβασης της συνδυασμένης προσφοράς και η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου 2026.

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