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20.07.2026 16:43

Η AVIN κατακτά δύο σημαντικές διακρίσεις στα Loyalty Awards 2026

20.07.2026 16:43
AVIN Loyalty Awards 2026

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Gold και Bronze βραβεία για το AVIN Κερδίζω επιβεβαιώνουν τη δυναμική του στην ελληνική αγορά

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2026 – Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η AVIN στα Loyalty Awards 2026, το θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρόνο τις στρατηγικές των εταιρειών στο loyalty marketing.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πιστότητας AVIN Κερδίζω, κατέκτησε το Gold βραβείο στην κατηγορία Best in Energy, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στην ελληνική αγορά ενέργειας. Η διάκριση αναγνωρίζει την εντυπωσιακή απόδοση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα του προγράμματος, καθώς και τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που δημιουργούν μακροχρόνια αξία, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για το ίδιο το brand.

Παράλληλα, η καμπάνια «AVIN Κερδίζω Κάθε μέρα, σε κάθε αγορά!» απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Marketing Campaign αφού ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε στο ευρύ κοινό. Μέσα από μια συνεκτική και στοχευμένη προσέγγιση, η καμπάνια ανέδειξε την καθημερινή αξία του προγράμματος, ενίσχυσε τη συμμετοχή των πελατών και εμβάθυνε τη σχέση εμπιστοσύνης με την εταιρεία.

Οι δυο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια ακόμα αναγνώριση της στρατηγικής δέσμευσης της AVIN να επενδύει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναβαθμίζουν συνεχώς την εμπειρία του καταναλωτή και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε κάθε συναλλαγή.

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