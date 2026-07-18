Η ΙΛΥΔΑ επεκτείνεται στην αγορά αυτοκίνησης με επένδυση έως 4 εκατ. ευρώ και νέα ψηφιακή πλατφόρμα

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Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε. διευρύνει τη δραστηριότητά της στον κλάδο της αυτοκίνησης, δρομολογώντας επένδυση που μπορεί να φτάσει έως τα 4 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας λογισμικού, σε συνεργασία με τις εταιρείες ACT Α.Ε. και GVSOFT Ι.Κ.Ε. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της εισηγμένης για ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες εξειδικευμένες αγορές και αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσω σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας, που υπογράφηκαν στις 15 Ιουλίου, προβλέπουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από τις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής λύσης που θα καλύπτει συνολικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου της αυτοκίνησης.

Η νέα πλατφόρμα σχεδιάζεται ώστε να εξυπηρετεί το σύνολο της αγοράς, από εισαγωγικές εταιρείες και αντιπροσωπείες έως συνεργεία, επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών, εταιρείες μεταχειρισμένων οχημάτων, επιχειρήσεις ενοικίασης και διαχείρισης στόλων, καθώς και παρόχους τεχνικής υποστήριξης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος που θα συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και θα διευκολύνει τη διαχείριση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εφαρμογές για τη διαχείριση πωλήσεων, πελατών και συνεργείων, υπηρεσίες after sales, παρακολούθηση ανταλλακτικών και εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργίες ERP, ηλεκτρονική τιμολόγηση και διασύνδεση με το σύστημα myDATA της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, θα προσφέρει εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης, dashboards, καθώς και δυνατότητες λειτουργίας μέσω cloud και φορητών συσκευών.

Η συνεργασία βασίζεται στη συνδυασμένη τεχνογνωσία των τριών εταιρειών. Η ΙΛΥΔΑ διαθέτει πολυετή εμπειρία στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, στις λύσεις ERP και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ACT εξειδικεύεται στις εφαρμογές για την αγορά αυτοκινήτου και τα συνεργεία, ενώ η GVSOFT αναπτύσσει συστήματα Dealer Management Systems (DMS) και cloud εφαρμογές για αντιπροσωπείες και επιχειρήσεις του κλάδου.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί προϋποθέσεις για είσοδο σε μια νέα αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα το μοντέλο επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσα από άδειες χρήσης λογισμικού, υπηρεσίες συντήρησης, cloud εφαρμογές και συνδρομητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, προσδοκά συνέργειες μέσω διασταυρούμενων πωλήσεων και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης.

Η ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, χωρίς να μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση ή η διοικητική δομή της ΙΛΥΔΑ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το εγχείρημα δεν αφορά απλώς τη διασύνδεση υφιστάμενων εφαρμογών, αλλά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος για την αγορά της αυτοκίνησης, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας.

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