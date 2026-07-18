Μητσοτάκης: Η έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει την πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου

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Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας πως τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε τέσσερις από τις επτά συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης.

Όπως προσθέτει, τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια και αποτελούν «την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας», αλλά και «την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά, επισημαίνοντας πως η «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030» θέτει ως βασική προτεραιότητα τη θεσμική αναβάθμιση του κράτους, με κομβικό σημείο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

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