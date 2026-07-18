search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2026 10:47

Μητσοτάκης: Η έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει την πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου

18.07.2026 10:47
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας πως τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε τέσσερις από τις επτά συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης.

Όπως προσθέτει, τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια και αποτελούν «την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας», αλλά και «την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά, επισημαίνοντας πως η «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030» θέτει ως βασική προτεραιότητα τη θεσμική αναβάθμιση του κράτους, με κομβικό σημείο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για πρόεδρο Κ.Ο., Δούρου ψήφισε ο Νίκος Παππάς – Συνεδριάζει στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή

Καρφί Κασσελάκη για Γεροβασίλη: «Φεύγουν και αυτοί που αυτοανακηρύχθηκαν θεματοφύλακες του ΣΥΡΙΖΑ» 

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να πάμε σε δίκη να βρούμε το δίκιο μας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

kinisi kifisos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό έως την 1η Σεπτεμβρίου – Ποιες ώρες μειώνονται οι λωρίδες λόγω έργων (Video)

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 31χρονος που δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

karavatou-ferentinos
MEDIA

ΕΡΤ: Ενέκρινε επένδυση για την διάδοχη εκπομπή του «Στούντιο 4»

media mouse entos
MEDIA

Οι μνηστήρες για τη θέση του Μαγγηριάδη στην ΕΡΤ, το ενημερωτικό ραδιόφωνο του Μega, η συγχώνευση Paramount-Warner και η ανανέωση για Voice

ioanna-pilichou-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ - Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.07.2026 12:40
tsimento_kipseli_lekkas
ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για Κυψέλη: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι» – Καθησυχαστικός ο Ταχιάος

dolofonia 20hronou
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς και τις δηλώσεις Μαλτέζου

seismos_kriit
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα ανοιχτά της Κρήτης – «Ταρακούνησε» Ηράκλειο, αισθητός και σε Ρέθυμνο, Χανιά

1 / 3