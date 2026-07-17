Ιωάννα Πηλιχού: «Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ – Σκεφτόμουν να αλλάξω δουλειά» (Video)

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Για τις τοξικές σχέσεις, τις παθογένειες του θεατρικού χώρου, αλλά και τις δύσκολες συνεργασίες της μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού, επισημαίνοντας ότι οι συμπεριφορές που αντιμετώπισε την επιβάρυναν τόσο πολύ ψυχολογικά, ώστε να φτάσει στο σημείο να γυρνά σπίτι της κλαίγοντας, ενώ είχε σκεφτεί ακόμα και να εγκαταλείψει το επάγγελμα.

Σε συνέντευξή της στο E-Daily, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπήρξαν ολόκληρες θεατρικές σεζόν κατά τις οποίες καλούνταν να ανεχτεί τοξικές συμπεριφορές από ανθρώπους με ισχυρή θέση, εμπειρία και αναγνωρισιμότητα.

«Υπήρξαν σεζόν που με είχαν διαλύσει ψυχολογικά. Γύριζα από το θέατρο και έκλαιγα κάθε βράδυ στο σπίτι μου», είπε εμφανώς αναστατωμένη, περιγράφοντας τη στιγμή που άρχισε να αναρωτιέται εάν είχε θέση σε έναν χώρο που απαιτούσε να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.

Όπως εξήγησε, βρέθηκε σε δουλειές στις οποίες ορισμένα πρόσωπα μπορούσαν να «λύνουν και να δένουν» λόγω των χρόνων παρουσίας τους στον χώρο, της εμπειρίας ή της αναγνωρισιμότητάς τους. «Έλεγα “μάλλον πρέπει να αλλάξεις δουλειά, γιατί, αν είναι να υφίστασαι αυτή τη συμπεριφορά μόνιμα, δεν θα αντέξεις”. Κι αν πρέπει να γίνεις σαν αυτούς για να αντέξεις, δεν θέλω να σε δω έτσι», εξομολογήθηκε. Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι προς το παρόν συνεχίζει να αντέχει, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο να φτάσει κάποτε στο σημείο να αποχωρήσει: «Για τώρα αντέχω. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που να πω ότι δεν αντέχω» τόνισε.

Η απλήρωτη δουλειά και η ταμπέλα της «δύσκολης»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά της σε θεατρική δουλειά για την οποία ουδέποτε πληρώθηκε. Όταν, δε, τόλμησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα της και απευθύνθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας, πληροφορήθηκε ότι την είχαν χαρακτηρίσει «δύσκολη» και ότι η στάση της θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές συνεργασίες.

Τέτοια περιστατικά, δεν την πτόησαν με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι η αγάπη για την τέχνη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την απλήρωτη εργασία ή για την απαίτηση να υπομένουν οι ηθοποιοί προσβλητικές και καταπιεστικές συμπεριφορές.

«Πέρασα δύσκολα, δεν άντεξα πολύ καιρό»

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Πηλιχού αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική σχέση, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με χειριστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν ήταν εμφανείς στην αρχή.

«Πέρασα πολύ δύσκολα και προφανώς δεν άντεξα πολύ καιρό δίπλα του. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι έτσι», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ήρθε αντιμέτωπη με τον ναρκισσισμό, τη χειριστικότητα και την προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης στο άλλο πρόσωπο.

Όπως τόνισε, το σημαντικότερο στήριγμά της υπήρξαν οι στενοί της φίλοι, οι οποίοι την άκουσαν, της μίλησαν με ειλικρίνεια και τη βοήθησαν να ξαναβρεί την ισορροπία της.

«Δεν θέλω να αρέσω σε όλους»

Τέλος, η Ιωάννα Πηλιχού ξεκαθαρίζει ότι δεν την αφορά να είναι αρεστή σε όλους είτε πρόκειται για προσωπικές είτε για επαγγελματικές σχέσεις.

«Θέλω αυτοί που είναι δίπλα μου να είναι γιατί γουστάρουν εμένα την ίδια. Είμαι ένας direct άνθρωπος, δεν κάνει σε όλους αυτό» είπε, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό της ζητούμενο δεν είναι να προσαρμοστεί ώστε να χωρέσει σε ένα προβληματικό περιβάλλον, αλλά να συνεχίσει χωρίς να χάσει τον εαυτό της. Κι αυτή -επισημαίνει- φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μάχη της, όχι μόνο να παραμείνει σε ένα επάγγελμα που αγαπά, αλλά να μη μετατραπεί σε έναν από τους ανθρώπους που κάποτε την έκαναν να επιστρέφει σπίτι και να κλαίει.

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