Takeaways by to pontiki AI Ο σχεδιαστής Έρικ Λου δημιούργησε τη Ghost Font, μια πειραματική γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί κινούμενες κουκκίδες για να αποκρύψει μηνύματα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνολογία βασίζεται στην οπτική ψευδαίσθηση της κίνησης, την οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ως ενιαίο μοτίβο, ενώ τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν μεμονωμένα καρέ.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο, καθώς η γραμματοσειρά περιλαμβάνει επιπλέον στατικά κείμενα που λειτουργούν ως παραπλανητικά στοιχεία για το λογισμικό.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας του πρωτότυπου περιεχομένου από την ανεξέλεγκτη εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια πειραματική γραμματοσειρά αξιοποιεί μια οπτική ψευδαίσθηση και την κίνηση, ώστε το κείμενο να γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο, αλλά να παραμένει αόρατο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης — τουλάχιστον προς το παρόν.

Η εκπαίδευση συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με υλικό από το διαδίκτυο συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών του περιεχομένου. Παρά τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και ορισμένων νομοθετών, οι δημιουργοί εξακολουθούν να διαθέτουν περιορισμένα μέσα για να προστατεύσουν το πρωτότυπο έργο που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.

Ο σχεδιαστής Έρικ Λου δημιούργησε τη Ghost Font, μια πειραματική γραμματοσειρά που δεν αποτελεί οριστική λύση στο πρόβλημα, αλλά αναδεικνύει τόσο την ανθρώπινη δημιουργικότητα όσο και τις αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης στην κατανόηση οπτικών ψευδαισθήσεων.

Πώς λειτουργεί η Ghost Font

Ο χρήστης πληκτρολογεί ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο ενσωματώνεται σε εκατοντάδες κινούμενες κουκκίδες μέσα σε ένα μικρό βίντεο.

Οι κουκκίδες που σχηματίζουν τις λέξεις κινούνται προς τα επάνω, ενώ οι υπόλοιπες κινούνται προς τα κάτω. Η αντίθετη κατεύθυνση της κίνησης δημιουργεί ένα μοτίβο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Μόλις το βίντεο σταματήσει, οι λέξεις χάνονται μέσα στην ακατάστατη στατική εικόνα. Το μήνυμα δεν μπορεί πλέον να διαβαστεί ούτε από την τεχνητή νοημοσύνη ούτε εύκολα από το ανθρώπινο μάτι.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν βλέπει το μήνυμα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την κίνηση ως ένα ενιαίο και συνεχές μοτίβο. Αντίθετα, τα πολυτροπικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να εξετάζουν τα βίντεο καρέ-καρέ.

Η λειτουργία θυμίζει ένα φυλλοσκόπιο: ο άνθρωπος βλέπει την κίνηση που δημιουργείται από τη γρήγορη διαδοχή των εικόνων, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει κάθε εικόνα ξεχωριστά.

Για επιπλέον προστασία, τα αρχεία της Ghost Font περιλαμβάνουν και ένα στατικό παραπλανητικό μήνυμα με τη φράση «written in Ghost Font». Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό κείμενο που υπάρχει στο αρχείο.

Οι δοκιμές της γραμματοσειράς

Ο Έρικ Λου υποστηρίζει ότι δοκίμασε το πρόγραμμα με τα συστήματα Claude Fable της Anthropic και GPT-5.6 Sol Ultra της OpenAI. Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένα από τα δύο δεν κατάφερε να εντοπίσει το πραγματικό μήνυμα.

Ανάλογες δοκιμές που πραγματοποίησε το Creative Bloq φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περιορισμοί της Ghost Font

Ο ίδιος ο δημιουργός αναγνωρίζει ότι η Ghost Font δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι βασικοί περιορισμοί της είναι:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εξαιρετικά σύντομα μηνύματα.

Ενδέχεται να καταστεί αναποτελεσματική, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να αναλύει τη ροή της κίνησης στα βίντεο αντί για μεμονωμένα καρέ.

Τα βίντεο με τις κινούμενες κουκκίδες είναι κουραστικά για τα μάτια.

Πιθανότατα δεν είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης.

Παρά τους περιορισμούς της, η Ghost Font αποτελεί ένα διασκεδαστικό και δωρεάν πείραμα, το οποίο προβάλλει την ανθρώπινη εφευρετικότητα και, ταυτόχρονα, τις σημερινές αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης.

(Πηγή: Popular Science)

Διαβάστε επίσης:

Η… εκδίκηση των ανθρώπων: Η Ford επανέφερε 350 βετεράνους μηχανικούς για να… μαζέψουν τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης

Όταν (και) οι ειδικοί αμφιβάλλουν – Οι προειδοποιήσεις του ανθρώπου που τα έβαλε με την ψηφιακή απάτη

Το Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει πρόστιμο ύψους 4,1 δισ. ευρώ κατά της Google