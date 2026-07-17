Η γραμματοσειρά που ξεγελά την τεχνητή νοημοσύνη – Οπτική ψευδαίσθηση μόνο για… ανθρώπους

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Μια πειραματική γραμματοσειρά αξιοποιεί μια οπτική ψευδαίσθηση και την κίνηση, ώστε το κείμενο να γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο, αλλά να παραμένει αόρατο στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης — τουλάχιστον προς το παρόν.
Η εκπαίδευση συστημάτων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης με υλικό από το διαδίκτυο συνεχίζεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς τη συγκατάθεση των δημιουργών του περιεχομένου. Παρά τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης και ορισμένων νομοθετών, οι δημιουργοί εξακολουθούν να διαθέτουν περιορισμένα μέσα για να προστατεύσουν το πρωτότυπο έργο που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο.
Ο σχεδιαστής Έρικ Λου δημιούργησε τη Ghost Font, μια πειραματική γραμματοσειρά που δεν αποτελεί οριστική λύση στο πρόβλημα, αλλά αναδεικνύει τόσο την ανθρώπινη δημιουργικότητα όσο και τις αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης στην κατανόηση οπτικών ψευδαισθήσεων.
Ο χρήστης πληκτρολογεί ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο ενσωματώνεται σε εκατοντάδες κινούμενες κουκκίδες μέσα σε ένα μικρό βίντεο.
Οι κουκκίδες που σχηματίζουν τις λέξεις κινούνται προς τα επάνω, ενώ οι υπόλοιπες κινούνται προς τα κάτω. Η αντίθετη κατεύθυνση της κίνησης δημιουργεί ένα μοτίβο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Μόλις το βίντεο σταματήσει, οι λέξεις χάνονται μέσα στην ακατάστατη στατική εικόνα. Το μήνυμα δεν μπορεί πλέον να διαβαστεί ούτε από την τεχνητή νοημοσύνη ούτε εύκολα από το ανθρώπινο μάτι.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την κίνηση ως ένα ενιαίο και συνεχές μοτίβο. Αντίθετα, τα πολυτροπικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να εξετάζουν τα βίντεο καρέ-καρέ.
Η λειτουργία θυμίζει ένα φυλλοσκόπιο: ο άνθρωπος βλέπει την κίνηση που δημιουργείται από τη γρήγορη διαδοχή των εικόνων, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει κάθε εικόνα ξεχωριστά.
Για επιπλέον προστασία, τα αρχεία της Ghost Font περιλαμβάνουν και ένα στατικό παραπλανητικό μήνυμα με τη φράση «written in Ghost Font». Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό κείμενο που υπάρχει στο αρχείο.
Ο Έρικ Λου υποστηρίζει ότι δοκίμασε το πρόγραμμα με τα συστήματα Claude Fable της Anthropic και GPT-5.6 Sol Ultra της OpenAI. Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένα από τα δύο δεν κατάφερε να εντοπίσει το πραγματικό μήνυμα.
Ανάλογες δοκιμές που πραγματοποίησε το Creative Bloq φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο ίδιος ο δημιουργός αναγνωρίζει ότι η Ghost Font δεν αποτελεί ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.
Οι βασικοί περιορισμοί της είναι:
Παρά τους περιορισμούς της, η Ghost Font αποτελεί ένα διασκεδαστικό και δωρεάν πείραμα, το οποίο προβάλλει την ανθρώπινη εφευρετικότητα και, ταυτόχρονα, τις σημερινές αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης.
(Πηγή: Popular Science)
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