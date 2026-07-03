Η Ford Motor Company προσέλαβε τα τελευταία τρία χρόνια περισσότερους από 350 βετεράνους μηχανικούς, λόγω της πολυετούς εμπειρίας τους, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν κατάφεραν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη γνώση στην παραγωγή και τον σχεδιασμό οχημάτων.

Η κίνηση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έρχεται σε μια περίοδο όπου η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ανησυχία για το μέλλον της εργασίας. Ωστόσο, η περίπτωση της Ford δείχνει ότι η εμπειρία και η θεσμική γνώση παραμένουν κρίσιμες, ειδικά σε σύνθετους βιομηχανικούς κλάδους.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο καλή όσο τα δεδομένα που τη “ταΐζεις”»

Η Ford είχε εγκαταστήσει 9.000 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα εργοστάσιά της για τον εντοπισμό προβλημάτων ποιότητας, ενώ είχε αναπτύξει και αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον σχεδιασμό οχημάτων.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, τα συστήματα αυτά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς την εμπειρία των ανθρώπων που γνώριζαν σε βάθος τους κύκλους παραγωγής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά είναι τόσο καλή όσο οι πληροφορίες που χρησιμοποιείς για να την εκπαιδεύσεις», δήλωσε στον Guardian ο Τσαρλς Πουν, αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού οχημάτων στη Ford.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία δεν είχε δώσει την απαραίτητη προσοχή στην εμπειρία των πιο έμπειρων μηχανικών της, πολλοί από τους οποίους είχαν συμμετάσχει σε πολλούς κύκλους ανάπτυξης προϊόντων.

credit: AP

Τα λάθη κόστισαν εκατοντάδες εκατομμύρια

Οι αποτυχίες των αυτοματοποιημένων συστημάτων κόστισαν στη Ford «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» σε ανακλήσεις και δαπάνες εγγυήσεων.

Η επιστροφή των έμπειρων μηχανικών φαίνεται πως είχε άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς η Ford αναφέρει ότι η συμβολή τους οδήγησε σε εξοικονόμηση 1 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026.

«Λανθασμένα πιστέψαμε ότι αρκούσε να εισαγάγουμε τεχνητή νοημοσύνη και να της δώσουμε τις απαιτήσεις σχεδιασμού που είχαμε, ώστε να παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας», παραδέχθηκε ο Πουν.

Ο διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών της Ford, Κουμάρ Γκαλχότρα, σημείωσε ότι η εταιρεία βασιζόταν όλο και περισσότερο σε αυτοματοποιημένα συστήματα ποιότητας, τα οποία τελικά δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν.

Τι κάνουν οι έμπειροι μηχανικοί

Οι ειδικοί που επέστρεψαν στη Ford έχουν ως βασική αποστολή να εντοπίζουν πιθανά σημεία αστοχίας προτού ένα εξάρτημα φτάσει στη γραμμή παραγωγής.

Μεταξύ άλλων, αξιοποιούν:

πολυετή εμπειρία από προηγούμενους κύκλους παραγωγής,

γνώση προβλημάτων που δεν αποτυπώνονται εύκολα σε δεδομένα,

πρακτική κατανόηση των εξαρτημάτων και της συναρμολόγησης,

κρίση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από αυτοματοποιημένα μοντέλα.

Η υπόθεση θυμίζει τον νόμο του Αμάρα, σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν την επίδραση μιας τεχνολογίας βραχυπρόθεσμα και να την υποτιμούν μακροπρόθεσμα.

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