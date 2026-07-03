ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι Μελάς και Ρέππα – Αναβαθμίστηκε σε κακούργημα η κατηγορία υπεξαγωγής εγγράφου

Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Αθανασία Ρέππα.

Οι δυο τους κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αναβάθμισε την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα.

Έτσι, το δικαστήριο τους παρέπεμψε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

«Μετά από μία πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πείστηκε ότι αποδείχθηκε πως το 2018 παρουσιάστηκε μια εντυπωσιακή αύξηση στους αριθμούς των βοσκοτοπιών όπως έχει επισημάνει και η Αθανασία Ρέππα, ενώ υπήρχαν υποψίες για συστηματική απάτη και διοχέτευση κονδυλίων μέσω μηχανισμών σε παραγωγούς. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος ο νέος τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας αναλαμβάνει και δίνει εντολή ελέγχου δυνάμει της οποίας η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατέγραψε τα ευρήματα της και κατέθεσε αναφορά. Σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας γνώση των προβλημάτων που μαρτυρούν γνώση των Μελά και Ρέππα, οι δύο κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου δεν τέλεσαν τις πράξεις που όφειλαν να τελέσουν» είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

«Το δικαστήριο διαχωρίζει τη δικογραφία. Κηρύσσει καθ’ ύλην αναρμόδιο για την πρώτη πράξη καθότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη γιατί το συνολικό οφείλεις βλάβης υπολογίζεται άνω των 120.000 ευρώ και παραπέμπει την πράξη στο αρμόδιο δικαστήριο που είναι Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Τέλος, κρίνει ομόφωνα ενόχους τους κατηγορούμενους για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος ένοχους ομόφωνα ενόχους για μερικότερες πράξεις» πρόσθεσε κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ ακολούθησε μικρή ένταση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία (2-1), στον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέππα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών.

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