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03.07.2026 12:05

Καβάλα: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση ύστερα από ανάφλεξη σε ΙΧ

03.07.2026 12:05
PYROSVESTIKI
φωτογραφία αρχείου

Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής (3/7) σε δασική έκταση στην Καβάλα.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ήταν συνέπεια ανάφλεξης σε όχημα στο 465ο χλμ. της Εγνατίας Οδού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 29 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 21ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 13:18
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