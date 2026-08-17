Βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο – Τι εκτιμούν οι ειδικοί, συγκλονιστικές μαρτυρίες

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Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να χάνει τον έλεγχό του και να περιστρέφεται στον αέρα λίγο πριν καταπέσει, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι προηγήθηκε απώλεια του ουραίου στροφείου.

Την ίδια εκδοχή εξετάζουν ως πιθανότερη, μέχρι στιγμής, οι ειδικοί, συνεκτιμώντας το βίντεο με τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο κατά την προσέγγιση του ελικοπτέρου στο ελικοδρόμιο, ενώ έκαναν λόγο και για καπνούς που ήταν ορατοί όσο το ελικόπτερο βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Το χρονικό της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Εξάμπελα, κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου και σε μικρή απόσταση από κατοικίες. Το Bell 206 της Bellavia Aviation Services συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξής του, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Μετά την πρόσκρουση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή θα διερευνηθούν από την αρμόδια επιτροπή για τα αεροπορικά δυστυχήματα. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά την πτήση, αλλά και ποια γεγονότα είχαν προηγηθεί της πτώσης.

Νεκροί είναι το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, Alexander Cromie και Marie Ebert, και ο χειριστής Γιώργος Ράικος, ο οποίος προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού. Το ζευγάρι είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, έχοντας προγραμματίσει τη διαμονή του σε ξενοδοχείο του νησιού. Για τη μετάβασή τους στη Σίφνο επέλεξαν το ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι μετά τον γάμο.

Ο Γιώργος Ράικος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών ενήλικων παιδιών. Είχε πολυετή εμπειρία και σημαντικό αριθμό ωρών πτήσης με στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook. Τον τελευταίο χρόνο είχε ενεργοποιήσει εκ νέου το πτυχίο του για πτήσεις με ελικόπτερα πολιτικού τύπου, με στόχο την ενίσχυση του οικογενειακού του εισοδήματος.

Η μοιραία πτήση είχε αρχίσει από το Μαρκόπουλο Αττικής. Μετά την αποβίβαση του ζευγαριού, το ελικόπτερο επρόκειτο να επιστρέψει στη βάση του. Βάσει του σχεδίου πτήσης, η προγραμματισμένη αναχώρηση από τη Σίφνο ήταν στις 18.40, ενώ η άφιξη είχε υπολογιστεί για τις 18.15. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το δυστύχημα περίπου στις 18.10.

Έρευνα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος εξέφρασε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

«Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Αντιδήμαρχος Σίφνου: Ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, ο οποίος μίλησε στον Alpha, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο.



Σύμφωνα με τον κ.Φουτουλάκη, τα τρία άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ από το ελικόπτερο πρακτικά δεν έμεινε τίποτα: Η τραγωδία έγινε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου.

«Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο και ακαριαία είδαμε τον καπνό»

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε, μιλώντας στο Mega, ότι δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου ακούστηκε ένας περίεργος θόρυβος και αμέσως μετά είδε τον καπνό, ενώ έσπευσαν στο σημείο της συντριβής για να βοηθήσουν όπως μπορούσαν.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μετέβη και ομάδα διάσωσης από Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και εκδήλωση #πυρκαγιάς σε αυτό, στην περιοχή Θόλος στη νήσο Σίφνο. Επιχειρούν 2 #πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ μεταβαίνει ομάδα διάσωσης απο Σύρο με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

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