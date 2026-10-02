Ουκρανία: Στη μάχη ο πρώτος εγχώριος βαλλιστικός πύραυλος – Ο επόμενος θα μπορεί να φτάσει έως τη Μόσχα

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Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες μάχης εγχώριας κατασκευής βαλλιστικό πύραυλο, τον FP-7, καταγράφοντας ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει τη δική του πυραυλική ισχύ και να περιορίσει σταδιακά την εξάρτησή του από δυτικά οπλικά συστήματα και πυραυλικά αποθέματα.

Την ανακοίνωση έκανε το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσιεύοντας βίντεο από την εκτόξευση του πυραύλου.

«Ουκρανικά τακτικά βαλλιστικά. FP-7. Πρώτη πολεμική χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ukrainian tactical ballistic missile. FP-7. First combat use. Thank you for the result. Next up: production. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/IxdjVg51c1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος που επλήγη, ενώ δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση.

Ο FP-7 κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Fire Point και ανήκει στην κατηγορία των τακτικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διαθέτει εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 200 κιλών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά περιορίζουν προς το παρόν τον επιχειρησιακό του ρόλο κυρίως σε στόχους κοντά στο μέτωπο ή σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να του επιτρέπουν πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Στόχος η μικρότερη εξάρτηση από τη Δύση

Η ανάπτυξη και επιχειρησιακή χρήση του FP-7 εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του Κιέβου να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην πραγματοποίηση πυραυλικών πληγμάτων.

Για την Ουκρανία, η δυνατότητα εγχώριας παραγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων και αναχαιτιστικών συστημάτων των δυτικών συμμάχων παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη δικών της πυραύλων επιτρέπει στο Κίεβο να περιορίζει σταδιακά την εξάρτησή του από όπλα που προμηθεύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ του προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στον σχεδιασμό επιχειρήσεων.

Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μία από τις σημαντικότερες αποστολές του FP-7 θα μπορούσε να είναι η καταστροφή ρωσικών εκτοξευτών πυραύλων.

Παράλληλα, ανάλογα με την ακρίβεια και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος, ένας πύραυλος αυτής της κατηγορίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον κέντρων διοίκησης, αποθηκών πυρομαχικών και άλλων στρατιωτικών υποδομών που βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του.

Ο απόστρατος Ουκρανός συνταγματάρχης και στρατιωτικός αναλυτής Σερχίι Χράμπσκι έχει εκτιμήσει ότι ο FP-7 θα αποτελέσει ένα «εξειδικευμένο όπλο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής δεκάδων τέτοιων πυραύλων καθημερινά.

Γιατί οι βαλλιστικοί πύραυλοι αλλάζουν τα δεδομένα

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις για την αντιαεροπορική άμυνα.

Η υψηλή ταχύτητα και η ιδιαίτερη τροχιά πτήσης τους περιορίζουν σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης, καθιστώντας δυσκολότερη την αναχαίτισή τους.

Παράλληλα, μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερη πολεμική κεφαλή από τα περισσότερα επιθετικά drones που χρησιμοποιεί σήμερα η Ουκρανία και να πλήξουν στόχους που απαιτούν ισχυρότερο πλήγμα.

Η καταστροφή ενός ρωσικού εκτοξευτή στο έδαφος θα μπορούσε επίσης να είναι οικονομικά αποδοτικότερη από την προσπάθεια αναχαίτισης ενός βαλλιστικού πυραύλου ενώ βρίσκεται ήδη στον αέρα.

Οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι των συστημάτων Patriot κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια ο καθένας και τα διαθέσιμα αποθέματά τους διεθνώς είναι περιορισμένα.

Το ισχυρότερο FP-9

Η Fire Point αναπτύσσει παράλληλα έναν σημαντικά ισχυρότερο βαλλιστικό πύραυλο, τον FP-9.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν παρουσιαστεί, ο FP-9 αναμένεται να διαθέτει εμβέλεια έως περίπου 850 χιλιόμετρα και να μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως περίπου 800 κιλά.

Μια τέτοια εμβέλεια θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει στόχους πολύ βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια, ακόμη και στρατηγικές εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας.

Αναλυτές θεωρούν ότι ένα σύστημα με αυτές τις δυνατότητες θα μπορούσε να έχει σαφώς μεγαλύτερη επίδραση στη δυναμική του πολέμου από τον FP-7.

Επιστροφή στην παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων

Η επιχειρησιακή χρήση του FP-7 επαναφέρει ουσιαστικά την Ουκρανία στη μικρή ομάδα χωρών που έχουν τη δυνατότητα εγχώριας κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

Η χώρα διαθέτει ιστορική τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Όταν αποτελούσε μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, στο ουκρανικό έδαφος λειτουργούσε σημαντική στρατιωτική αεροδιαστημική βιομηχανία, με εργοστάσια που κατασκεύαζαν ακόμη και διαφορετικά μοντέλα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, οι συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής σταμάτησαν να λειτουργούν και μεγάλο μέρος αυτής της βιομηχανικής δυνατότητας σταδιακά συρρικνώθηκε.

Η Fire Point υποστηρίζει ότι σήμερα ουσιαστικά ξαναχτίζει από την αρχή την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων στην Ουκρανία, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονες τεχνολογίες και νέα υλικά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ακόμη και τύπος ανθρακονήματος που είχε αρχικά αναπτυχθεί για την κατασκευή σκελετών ποδηλάτων.

Ρωσικοί πύραυλοι και αμερικανικά ATACMS

Η Ρωσία χρησιμοποιεί από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022 μια ευρεία γκάμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον ουκρανικών στόχων.

Μεταξύ αυτών έχει χρησιμοποιήσει ακόμη και πύραυλο μέσου βεληνεκούς σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να φέρει πυρηνική γόμωση, ο οποίος εκτοξεύθηκε με μη πυρηνικές κεφαλές.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικής κατασκευής ATACMS, τόσο εναντίον ρωσικών δυνάμεων σε κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές όσο και εναντίον στόχων στη Ρωσία κοντά στα σύνορα.

Ο πόλεμος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στον αέρα

Η ανάπτυξη του FP-7 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εναέριες επιθέσεις έχουν αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στον πόλεμο.

Η ουκρανική εκστρατεία πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας στηρίζεται μέχρι σήμερα κυρίως σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με αυτά, το Κίεβο έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαϊκές και λιμενικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους σημαντικούς οικονομικούς στόχους, μεταφέροντας τον πόλεμο εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να εξαπολύει πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυραύλων και drones μεγάλης εμβέλειας εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, το ενεργειακό δίκτυο και κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης και αυξάνοντας την πίεση στην ουκρανική οικονομία και στον πληθυσμό.

Η σύγχυση με τον «Πελεκάνο»

Ο FP-7 έχει συνδεθεί σε δημοσιεύματα και με την ονομασία «Pelican» («Πελεκάνος»), ωστόσο η ταύτιση αυτή δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε ένα όπλο με την ονομασία «Pelican» εναντίον της Ρωσίας.

Ακολούθησε σύγχυση ως προς το είδος του όπλου, καθώς ουκρανικές πηγές ανέφεραν στη συνέχεια ότι επρόκειτο για drone και όχι για βαλλιστικό πύραυλο.

Για τον λόγο αυτό, η ονομασία «Πελεκάνος» δεν μπορεί προς το παρόν να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη επίσημη ονομασία του FP-7.

Στη νεότερη ανακοίνωσή του, πάντως, ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε ξεκάθαρα τον χαρακτηρισμό «τακτικά βαλλιστικά» για τον FP-7, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση της Ουκρανίας σε μια νέα φάση ανάπτυξης εγχώριων πυραυλικών συστημάτων.

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