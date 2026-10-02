CNN: Η Ευρώπη υποκύπτει στις πιέσεις των ΗΠΑ για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να απελευθερώσει «μια τεράστια ποσότητα του πετρελαίου ντίζελ που διαθέτει σε μεγάλο βαθμό», μετά από ημέρες πιέσεων για λήψη μέτρων για την μείωση των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

«Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης και με τους ηγέτες της G7 σήμερα το πρωί για να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNN.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συνομιλίες για την αντιμετώπιση κρίσεων την Παρασκευή, αφότου οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στην περιοχή να αξιοποιήσει τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ντίζελ που διαθέτει – διαφορετικά θα είχε να αντιμετωπίσει πιθανή απαγόρευση των εξαγωγών του καυσίμου από τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ηγέτες της G7 δήλωσαν ότι «θα εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας» απελευθερώνοντας 100 εκατομμύρια βαρέλια σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ξεκινώντας αμέσως. Αυτό περιλαμβάνει μια «εμπροσθοβαρή, σημαντική απελευθέρωση ντίζελ εντός των πρώτων 20 ημερών από τα μέλη και τους εταίρους της G7», αναφέρει η δήλωση.

Το τελεσίγραφο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σηματοδότησε μια κλιμάκωση της πίεσης στην Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το ντίζελ είναι το κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, που τροφοδοτεί φορτηγά, τρακτέρ, εμπορευματικά τρένα και άλλα εμπορικά οχήματα. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας καυσίμου στον κόσμο και ο Τραμπ έχει προωθήσει την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ ως έναν τρόπο για την ενίσχυση των εγχώριων προμηθειών – και, με τη σειρά του, για τη μείωση των τιμών.

Μια απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ θα έπληττε σκληρά την Ευρώπη – έναν καθαρό εισαγωγέα του καυσίμου. Αλλά η αξιοποίηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κινδυνεύει να αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη σε περίπτωση που συνεχιστούν οι διακοπές εφοδιασμού από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Τόσο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, όσο και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, προέτρεψαν αυτή την εβδομάδα τις ευρωπαϊκές χώρες να απελευθερώσουν το ντίζελ από τα αποθέματά τους.

«Είναι η κατάλληλη στιγμή για μια συντονισμένη απελευθέρωση των αποθεμάτων ντίζελ καθώς μπαίνουμε στην περίοδο συγκομιδής και μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα είναι η ώρα να φέρουμε περισσότερο ντίζελ στην αγορά», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News την Πέμπτη.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν – που διανύει τον όγδοο μήνα του – έχει διαταράξει τις ροές αργού και εξευγενισμένου πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Ενώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει επί του παρόντος άμεσες ελλείψεις, οι παγκόσμιες προμήθειες είναι περιορισμένες και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν επίσης αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου και, τον περασμένο μήνα, ξεπέρασαν τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά, σύμφωνα με στοιχεία της AAA. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 6,40 δολάρια το γαλόνι το πρωί της Παρασκευής. Οι τιμές μειώθηκαν κατά 5% την Παρασκευή, ως απάντηση στην είδηση ​​της συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων.

Η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ σήμαινε ότι η Ευρώπη δεν είχε άλλες επιλογές από το να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ανέφεραν οι αναλυτές.

Οι ΗΠΑ είναι τόσο κρίσιμος προμηθευτής ντίζελ για τη διεθνή αγορά που οποιαδήποτε απαγόρευση στις εξαγωγές τους θα είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες να «παλεύουν και να μάχονται για ό,τι απομένει», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπρόνζ, συνιδρυτής της Energy Aspects.

Οι τιμές αναφοράς του ντίζελ στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Intercontinental Exchange.

Πηγή: Pixabay

Την κατάσταση επιδεινώνει η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία – την οποία η Μόσχα παρέτεινε πρόσφατα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου – μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα διυλιστήρια της. Όπως και οι ενδείξεις από την Κίνα ότι ενδέχεται να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, δήλωσε ο Μπρόνζ.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διατηρούν αποθέματα πετρελαίου ίσα με 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών, αλλά η Επιτροπή δεν διευκρινίζει πώς θα πρέπει να κατανέμονται αυτά τα αποθέματα μεταξύ αργού πετρελαίου, καυσίμου αεριωθούμενων, κηροζίνης και ντίζελ.

Ο Ματ Στάνλεϊ, επικεφαλής της εμπλοκής στην αγορά στην Kpler, τόνισε το δίλημμα της Ευρώπης και τους κινδύνους που θέτει η άντληση κεφαλαίων από τα αποθεματικά έκτακτης ανάγκης σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

«Εάν η υποκείμενη αναστάτωση συνεχιστεί, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να αντλείτε αποθέματα επ’ αόριστον χωρίς τελικά να δημιουργήσετε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα εφοδιασμού», δήλωσε στο CNN.

Τον Μάρτιο, οι χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά – τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην ιστορία – σε απάντηση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Αλλά οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η Ευρώπη δεν έχει εκπληρώσει το δικό της μέρος της συμφωνίας.

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