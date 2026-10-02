Σε συναγερμό όλη η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας: Έπεσαν 500 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Υπερχείλισε ρέμα στα Ζωνιανά, πλημμυρισμένα σπίτια και ανησυχία

Takeaways by to pontiki AI Το νησί της Κρήτης πλήττεται από ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχοπτώσεις, προκαλώντας πλημμύρες, υπερχειλίσεις χειμάρρων και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου χαρακτήρισε πρωτοφανή την κατάσταση στην περιοχή, ενώ συνεργεία επιχειρούν συνεχώς για την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη διατήρηση των οδικών αρτηριών ανοιχτών.

Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, προειδοποιώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ο κρατικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και την προστασία των πολιτών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει συνέχιση των ισχυρών φαινομένων έως το Σάββατο, με την Περιφέρεια Κρήτης να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

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Δοκιμάζεται ξανά η Κρήτη με τεράστιους όγκους νερού να πέφτουν στο νησί, στα ήδη κορεσμένα από την χθεσινή ημέρα εδάφη, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη με πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο του νησιού. Το 112 ήχησε για ετοιμότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης με την ανησυχία να είναι διάχυτη για ένα ακόμη τουλάχιστον 24ωρο καθώς και το Σάββατο αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Πρωτοφανείς χαρακτηρίζει τις συνθήκες που βιώνει ο Μυλοπόταμος ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, την ώρα που μηχανήματα επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διατηρήσουν ανοικτό το οδικό δίκτυο. «Αυτό που γίνεται τώρα στον Δήμο Μυλοποτάμου δεν έχει γίνει ποτέ», δήλωσε στην ΚΡΗΤΗ TV, κάνοντας λόγο για ποσότητες νερού που φτάνουν τους 500 τόνους ανά στρέμμα.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με ορμητικά νερά να εξακολουθούν να κατεβαίνουν, παρασύροντας χώματα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά, ενώ βαριά μηχανήματα βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα.

Στα βίντεο φαίνεται εκσκαφέας να εργάζεται δίπλα στη ροή του νερού, απομακρύνοντας υλικά που έχουν συσσωρευτεί, ενώ σε άλλο σημείο η δύναμη του νερού κάτω από τη γέφυρα είναι εμφανής, όπως και οι μεγάλοι όγκοι πετρωμάτων και φερτών υλικών που έχουν μετακινηθεί.

Οι παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να παραμείνουν ανοικτές οι διελεύσεις, να απομακρύνονται τα υλικά που συσσωρεύονται και να διευκολύνεται η ροή των υδάτων.

Δήμαρχος Μυλοποτάμου: «Τέτοιο νερό δεν έχει ξαναπέσει ποτέ»

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος περιέγραψε μία κατάσταση χωρίς προηγούμενο για την περιοχή.

«Περνάμε δύσκολα. Αυτό που γίνεται τώρα στον Δήμο Μυλοποτάμου δεν έχει γίνει ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει αντιστοιχούν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε 500 τόνους ανά στρέμμα.

«Τέτοιο νερό δεν έχει ξαναπέσει ποτέ. Έχουμε προβλήματα σε όλα τα χωριά και στα Ζωνιανά ένα παραπάνω», τόνισε.

Η προσπάθεια των συνεργείων, σύμφωνα με τον δήμαρχο, επικεντρώνεται αυτή την ώρα κυρίως στο οδικό δίκτυο.

«Είμαστε επί ποδός ώστε το οδικό δίκτυο να μείνει ανοικτό. Προσπαθούμε να κρατηθούν οι δρόμοι», δήλωσε.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές του Δήμου, ο κ. Κλάδος διαβεβαίωσε ότι «δεν κινδυνεύει κανείς».

Χανιά: Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Εν τω μεταξύ, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στα Χανιά, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Γιώργο Τσαπάκο, ενώ το 112 έστειλε το απόγευμα GR Alert (εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση) για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από σήμερα το βράδυ της Παρασκευής, έως και το απόγευμα του Σαββάτου 3/10.

Η αντιπεριφέρεια και ο δήμος επισείουν την προσοχή σε όλους τους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεών τους, καθώς επίσης την προτροπή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας Χανίων βρίσκεται σε πλήρη συγχρονισμό και επικοινωνία με τις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες του νησιού.

Στα Χανιά αυτή την ώρα βρέχει κατά τόπους, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην βόρεια πλευρά του νησιού.Η αστυνομία, το λιμενικό, η πυροσβεστική και οι εθελοντικές ομάδες είναι σε ετοιμότητα και συνεργασία, καθώς προγνώσεις θέλουν η κακοκαιρία να γίνεται έντονη τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον κ. Τσαπάκο, «τις έντονες καταιγίδες, τους ισχυρούς ανέμους και διαρκείς βροχοπτώσεις, όπως έχουμε ενημερωθεί από την Ε.Μ.Υ.. Πάντως, να ενημερώσουμε πως μέχρι στιγμής στα Χανιά δεν υπάρχουν προβλήματα και έντονα φαινόμενα. Όμως είμαστε προετοιμασμένοι να επέμβουμε αν χρειαστεί, σε κάθε πρόβλημα».



«Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και τα μηχανήματα όλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσαπάκος.

Ήχησε το 112 για όλη την Κρήτη

Μήνυμα, μέσω του 112, ενεργοποιήθηκε στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής 2/10/2016 με επίκεντρο όπως αναφέρεται, έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής έως το απόγευμα του Σαββάτου 03-10-2026. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά : “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών”.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιφέρεια #Κρήτης από το βράδυ της Παρασκευής 2/10 έως το απόγευμα του Σαββάτου 3/10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραμένουν σε κατάσταση αγωνίας οι κάτοικοι των Ζωνιανών, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στον ορεινό Μυλοπόταμο. Η επιδείνωση του καιρού έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο χωριό, όπου οι ζημιές από τα προηγούμενα φαινόμενα είναι ήδη σημαντικές.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο

Εντωμεταξύ, η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Severe weather conditions in the Municipality of #Milopotamos regional unit of #Rethymno. Limit your movements



‼️Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/PCgVaU1DO6@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται.

Υπερχείλισε ο χείμαρρος, σπίτια πλημμύρισαν

Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του χειμάρρου, με μεγάλες ποσότητες νερού να διοχετεύονται προς το χωριό.

Η κατάσταση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε αρκετά σημεία το νερό έχει καλύψει το οδόστρωμα, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά εισροής υδάτων σε κατοικίες.

Τα προβλήματα εντείνονται από το γεγονός ότι η περιοχή είχε ήδη δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ώρες, με αποτέλεσμα το έδαφος και οι υποδομές να παραμένουν επιβαρυμένα από τις ζημιές που προκάλεσε το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ορμητικά νερά και τον κίνδυνο νέων ζημιών στις περιουσίες τους.

Εντωμεταξύ, πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με το βάρος να δίνεται στις παροχές βοήθειας, στις αντλήσεις υδάτων, στις κοπές δέντρων και, όπου απαιτηθεί, στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δήμοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι προηγούμενες βροχοπτώσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την περιοχή και το νέο κύμα προσθέτει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Πέραμα αλλά και στα Λιβάδια, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζουν για δεύτερη ημέρα μεγάλο τμήμα του Δήμου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο Γεροπόταμος στο Πέραμα, ο οποίος έχει φουσκώσει ξανά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς συνεχίζει να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού.

Το σκηνικό στον Μυλοπόταμο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο, με τις Αρχές και τους κατοίκους να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και το νέο μήνυμα του 112 να υπογραμμίζει την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων όσο τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δρόμοι έγιναν χείμαρροι από το πρώτο κύμα

Ήδη από την προηγούμενη ημέρα το neakriti.gr είχε μεταφέρει εικόνες από τη σφοδρότητα με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία τα Ζωνιανά.

Δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους, με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να κατακλύζουν σημεία του χωριού.

Τα νερά είχαν φτάσει μέχρι τις αυλές κατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν εισβάλει ακόμη και στο εσωτερικό σπιτιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι άνθρωποι της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, παρακολουθώντας ανήμποροι τα νερά να διασχίζουν τους δρόμους και να πλησιάζουν τις περιουσίες τους.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Παρασκευή και έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά η επικαιροποίηση του 6/2026 έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Ενόψει της νέας επιδείνωσης συνεδρίασε εκ νέου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη ο κρατικός μηχανισμός να παραμείνει σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Όπως επισήμανε, ο κορεσμός του εδάφους και οι ήδη υπάρχουσες ζημιές δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο, καθώς ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν νέα πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις.

📌 Ευ. Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας: «Προετοιμαζόμαστε για το νέο κύμα #κακοκαιρία – Πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή»



▪️ Προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου



📄 https://t.co/LYiWfTcRd1 pic.twitter.com/6YP8jWLXNP — Civil Protection GR (@CivPro_GR) October 2, 2026

Ο υπουργός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τους αντιπεριφερειάρχες και τους δήμους για τις προσπάθειες αποκατάστασης της προσβασιμότητας και ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

Σε πλήρη κινητοποίηση Πυροσβεστική, Αστυνομία και υπηρεσίες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή νέων καταστροφών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών, με τις Αρχές να συνιστούν αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών, κατολισθήσεων ή άλλων επικίνδυνων φαινομένων.

Στο πεδίο συνδράμουν, μεταξύ άλλων, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις αποκατάστασης βλαβών και παροχής βοήθειας.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα παραμείνει σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου το Σάββατο.

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