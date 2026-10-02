Βόλος: Απαγχονισμένη εντοπίστηκε στο σπίτι της στον Αλμυρό 71χρονη γυναίκα

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Τέλος στη ζωή της φαίνεται ότι έβαλε μια γυναίκα ηλικίας 71 ετών στον Αλμυρό Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 71χρονη φέρεται να βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της και να εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό της στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία.

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