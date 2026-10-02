«Οι διασώστες μου ζήτησαν να κατέβω από το ασθενοφόρο» – Τι υποστήριξαν η Γάκα και ο Θεοδωρόπουλος στις απολογίες τους 

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Να συσκοτίσουν τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησαν στις απολογίες τους ενώπιον του Ανακριτή οι κατηγορούμενοι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι χτύπησαν τα αλερτ του μηχανήματος επειδή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη. «Η θεραπεία διακόπηκε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό. Μετά σημειώθηκαν τρία αλέρτ για το σπάσιμο της φλέβας. Στα είκοσι λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα. Έβγαλα την πεταλούδα, περιποιήθηκε το τραύμα, βρήκα φλέβα και τον επανασύνδεσα. Οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν γιατί εκείνος κινήθηκε και η φλέβα έσπασε».

Η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη για περίπου 30 λεπτά, ώσπου η Γάκα παρατήρησε στο μόνιτορ ότι επιδεινώθηκαν τα ζωτικά σημεία του τραγουδιστή. Η γιατρός υποστήριξε ότι δεν επόποτευσε την πρώτη ένεση αδρεναλίνης που ετοίμασε η νοσηλεύτρια. «Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου. Άρχισα άμεσα ΚΑΡΠΑ. Δεν είδα τη νοσηλεύτρια να ετοιμάζει την αδρεναλίνη, έγινε στο διπλανό δωμάτιο, όχι μπροστά μου. Ο συζυγός μου ήρθε αμέσως και συνέχισε ΚΑΡΠΑ. Όλα συνέβησαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτατα, εγώ έκανα ακόμη 1ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ.

Λέει ότι λειτούργησε ο απινιδωτής

Η Ιωάννα Γάκα επιμένει στο ότι ο απινιδωτής λειτουργούσε παρά τις μαρτυρίες ότι δεν είχε μπατατία. «Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς».

«Με απέτρεψαν οι τραυματιοφορείς να συνοδεύσω τον Μαζωνάκη»

Ισχυρίστηκε, ακόμα ότι μπήκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά ότι οι τραυματιοφορείς της σύστησαν να μην έρθει στο νοσοκομείο. «Δεν αποδέχτηκα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιθέτως έκανα το παν άμεσα να τον αποτρέψω. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21 και πέντε με έξι λεπτά πριν, ο Μαζωνάκης επήλθε σε κρίσιμη κατάσταση. Επιβιβάστηκα πρώτη στο ασθενοφόρο και αποβιβάστηκα επειδή μου το συνέστησαν οι διασώστες και μπορώ να το αποδείξω με βάση το υλικό από τις κάμερες».

Για την φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, στην οποία απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια της μοιραίας συνεδρίας, σημείωσε: «Όσον αφορά την περιβόητη φωτογραφία στον Κομιανό, την έστειλα στις 14:45».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η γιατρός της κλινικής είχε διαγράψει την επίμαχη φωτογραφία, αλλά και τις συνομιλίες της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον υπνοθεραπευτή.

«Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ανήκουν στη σύζυγο μου», λέει ο Θεοδωρόπουλος

Από την πλευρά του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλο προσπάθησε να δημιουργήσει την εικόνα πως ήταν αμέτοχος σε όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου.

«Επέστρεψα στο ιατρείο μου μετά τις 15:00 και επικρατούσε ησυχία. Ο ασθενής μου με είδε ξαπλωμένο στον καναπέ. Στις 16:15 μπήκε στο γραφείο μου η 61χρονη νοσηλεύτρια και μου είπε να πάω στον χώρο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη.Αντίκρισα τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, το μόνιτορ έδειχνε ασυστολία, κόρες αντιδρούσαν στο φως οπότε δεν είχαμε ακόμη εγκεφαλικό θάνατο».

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης άνηκαν στη σύζυγό του και χαρακτήρισε τη νομιμότητα τους «οριακή». «Το μηχάνημα της συζύγου μου είναι οριακό -σχετικά με τη νομιμότητα– ήταν δικά της και τα δύο, όχι δικά μου. Με ενημέρωσε η γιατρός ότι θα έρθει για πλασμαφαίρεση από τη Δευτέρα. Την Τρίτη της έστειλε ότι δεν έχει τόσα χρήματα. ην Τέταρτη του είπα “καλησπέρα” αλλά δεν μου απάντησε καν».

Επέμεινε δε ότι είναι ένας σοβαρός γιατρός. «Είμαι συντετριμμένος γιατί πέθανε ένας άνθρωπος. Δεν έχω καμία εμπλοκή με την υπόθεση, είμαι γιατρός, έχω τα πτυχία μου και ασκώ το επάγγελμα νόμιμα. Με κατηγορούν ότι είμαι απατεώνας».

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