ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο – Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η έναρξη του πρωταθλήματος μπάσκετ Stoiximan GBL και oι συμβατικές υποχρεώσεις του έχει αναλάβει για την διοργάνωση ο Όμιλος ΣΚΑΪ επισπεύδουν τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας streaming ΣΠΟΡ FM TV.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε καθεστώς δοκιμαστικής λειτουργίας από αύριο, 2 του μήνα, βγάζοντας στον αέρα δύο «ροές»- δηλαδή κανάλια- από τις συνολικά πέντε που προβλέπονται.

Τα ΣΠΟΡ FM TV1 και ΣΠΟΡ FM TV2 θα καλύψουν τους εντός έδρας αγώνες ΠΑΟ και Ηρακλή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και όλους τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής στο μπάσκετ, για αρχή, συν τις αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.

Ακριβώς επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη και απροβλημάτιστη λειτουργίας της OTT ιντερνετικής υπηρεσίας περιεχομένου διαρκούς ροής και καθώς δεν έχει δημιουργηθεί εφαρμογή (app) ώστε να εισάγεται ο χρήστης/τηλεθεατής μέσω αυτής στο περιεχόμενο της πλατφόρμας η πρόσβαση θα γίνεται μέσω web το πρώτο διάστημα- πιθανόν μέχρι το τέλος του 2026- και γι’ αυτό δεν θα υπάρχει συνδρομή στην αρχή.

Εν τω μεταξύ οι εργασίες κατασκευής σκηνικών στο μισθωμένο πλατό στο Γαλάτσι εντατικοποιούνται ώστε από εκεί να βγει, όπως αρχικά υπολογίζεται στις 12 Οκτωβρίου (αλλιώς στις 19 του μήνα), εκτός από την εκπομπή για την αθλητική επικαιρότητα «Monobala» και μια ακόμη εκπομπή αθλητικού περιεχομένου.

Κάθε Δευτέρα σχεδιάζεται να βγαίνει από το γραμμικό κανάλι του ΣΚΑΪ αθλητικό τοκ σόου με οικοδεσπότες τον Γιώργο Λιανό, τον Κώστα Κατσουράνη, τον Μιχάλη Τσώχο και την Έλενα Παπαδοπούλου με διακριτούς ρόλου και ξεχωριστές ενότητες για τον καθέναν.

Η εκπομπή με τίτλο «All In» θα μεταδίδεται αμέσως μετά τις «Μπλε ώρες» και θα δίνει σκυτάλη στην «Δίκη της Δευτέρας».

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ: Στην αφετηρία για την υλοποίηση της σειράς «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» για τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου

Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» στην τηλεθέαση – «Μηδένισε» τον ανταγωνισμό το τελευταίο επεισόδιο

Ριφιφί: Καθήλωσε το φινάλε της σειράς – Συγκλόνισε η Ευαγγελία Μουμούρη στη βουβή σκηνή με την πάστα (Video)