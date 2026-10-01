Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – «Από τη Γη στη Σελήνη, Γίνε αστροναύτης για μία μέρα!»

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Η διαστημική περιπέτεια ξεκινά από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, με προορισμό τη Σελήνη. Είστε έτοιμοι να γίνετε αστροναύτες για μια συναρπαστική αποστολή «εκτός τροχιάς»;

Ζήστε μια μοναδική βιωματική εμπειρία, φορώντας VR κάσκες. Θα εξερευνήσετε το σεληνιακό τοπίο, θα συλλέξετε πληροφορίες για το διάστημα, θα λύσετε γρίφους, θα ανακαλύψετε τα θαύματα του ηλιακού συστήματος, θα αγγίξετε μετεωρίτες, θα μάθετε για τη διατροφή των αστροναυτών και πώς είναι η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η αποστολή σας, όμως, δεν σταματά εκεί! Αφού κατακτήσετε τη Σελήνη, μπορείτε να φορέσετε αντίγραφα της ειδικής στολής των αστροναυτών και να «μεταμορφωθείτε» σε έναν εξερευνητή του διαστήματος. Όταν επιστρέψετε στη Γη, θα σας περιμένει και μία ξεχωριστή διαστημική έκπληξη!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά σε… 3… 2… 1… Απογείωση!

Πληροφορίες:

Ημέρες και ώρες προβολών:

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου | 11:00–15:00 & 17:00–20:00

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου | 11:00–15:00



Διάρκεια: 20 λεπτά

Κατάλληλο για ηλικίες: από 8 ετών και άνω

Ιδανικό για ομάδες 2-4 ατόμων

Κόστος συμμετοχής: 5€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Στην υποδοχή του μουσείου (Πειραιώς 254, Ταύρος, 177 78)

Στο τηλεφωνικό κέντρο 212 254 0000

Ηλεκτρονικά https://www.more.com/gr-el/tickets/museums/apo-ti-gi-sti-selini-gine-astronautis-gia-mia-mera/

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0000

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης