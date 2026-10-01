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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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01.10.2026 17:25

Στην Πιερία την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

01.10.2026 17:25
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στην Πιερία.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού Χρήστο Κομπατσιάρη, στο δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης και το μουσικό σχολείο Κατερίνης.

Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη.

Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

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