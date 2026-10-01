Στην Πιερία την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στην Πιερία.

Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού Χρήστο Κομπατσιάρη, στο δημαρχείο Πύδνας-Κολινδρού.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Στις 17.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης και το μουσικό σχολείο Κατερίνης.

Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη.

Το Σάββατο στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Rumen Radev, η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση-παραλαβή κειμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης υιοθετεί την πρότασή μας για τις 120 δόσεις αλλά μας έλεγε λαϊκιστές

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με εμάς, λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας – Ο Μαρινάκης «άδειασε» τον Συρίγο για την «υποχώρηση»

Ξεκινά η διαδικασία συγκρότησης του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο – Εντός Οκτωβρίου η κλήρωση των υποψηφίων δικαστικών