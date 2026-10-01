Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με εμάς, λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας – Αντιδράσεις για την «υποχώρηση» του Συρίγου

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Ούτε βήμα πίσω: κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί η στάση της Άγκυρας έναντι των σχεδίων της Αθήνας για επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και σε δεύτερη φάση με το Ισραήλ.

Ενώ η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η εμπλοκή της γαλλικής Meridiam θα μπορούσε να λύσει τον… γόρδιο δεσμό που έχει προκληθεί όσον αφορά στην υλοιποίηση του project του GSI, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία εργασία πόντισης χωρίς συντονισμό/ενημέρωση με την Άγκυρα.

Κατά την τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Αντιναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, η οποία διαμορφώθηκε από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήφθησαν με την “ΤΔΒΚ” και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οποίες δηλώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

Δυσφορία για Κύπρο

Ταυτόχρονα, ο Ακτούρκ εξέφρασε τη δυσφορία της Άγκυρας για τη στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο, λέγοντας ότι «η στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθήθηκε στενά. Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η στρατιωτική συνεργασία με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί».

Ο Ακτούρκ είπε ότι «είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εδραίωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί, αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας. Ως εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού».

Από τις δηλώσεις Ακτούρκ προκύπτει ότι η θέση της Τουρκίας όσον αφορά στις έρευνες, αλλά και συνολικά στην υλοποίηση του έργου του καλωδίου, παραμένει αμετακίνητη και ότι οι απαιτήσεις της – οι οποίες, υπενθυμίζεται, είχαν οδηγήσει σε επιθετικές κινήσεις το 2024 – δεν έχουν αλλάξει στο παραμικρό, όπως και η θέση της για την υφαλοκρηπίδα.

Χαμός με Συρίγο

Την ίδια ώρα, η φράση του Άγγελου Συρίγου περί «υποχώρησης» της Ελλάδας το 2024 προκαλεί αμηχανία στην κυβέρνηση και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι η Ελλάδα το 2024 «υποχώρησε» δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία εμπόδισαν την εξέλιξη των ερευνών βυθού. «Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού», δήλωσε, εξηγώντας ότι η Αθήνα επέλεξε να αναζητήσει λύση μέσω του διαλόγου και των προβλέψεων του Διεθνούς Δικαίου για την πόντιση καλωδίων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά θεωρούσε ότι υπήρχε δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς χωρίς συνέχιση των ερευνών εκείνη τη στιγμή, εξηγώντας ότι η προσδοκία αυτή στηριζόταν και στην εμπειρία προηγούμενων ετών, καθώς από το 2003 έως το 2023 είχαν ποντιστεί επτά καλώδια στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να προκύψουν προβλήματα. Η προηγούμενη πρακτική δημιούργησε, σύμφωνα με τον ίδιο, την εκτίμηση ότι και το νέο έργο μπορούσε να εξελιχθεί ομαλά.

Ωστόσο, ο Α. Συρίγος υποστήριξε ότι στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε περιθώριο συνεννόησης με την τουρκική πλευρά, καθώς υπενθύμισε ότι στο πρώτο περιστατικό, τον Ιούλιο του 2024, η Τουρκία είχε αναπτύξει πέντε πολεμικά πλοία με σκοπό να αποτρέψει τις έρευνες. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ότι ο σχεδιασμός για την πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει.

Ήδη η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης, με το αρμόδιο αναπληρωτή τομεάρχη, Παυσανία Παπαγεωργίου, να δηλώνει ότι «η άσκηση τελικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων πόντισης του καλωδίου σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, απετράπη όπως μαθαίνουμε και επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό. Η δε κυβέρνηση όχι μόνο δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε την εφαρμογή κυρώσεων για την ενεργητική αποτροπή της δραστηριότητας αλλά πολύ περισσότερο φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».

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