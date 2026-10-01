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01.10.2026 13:27

Κακοκαιρία στη Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος, καταπλακώθηκε από φερτά υλικά – Πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές στο νησί

01.10.2026 13:27
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Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες στην Κρήτη.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου άνδρα είχαν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Καρίνες, του Δήμου Αγίου Βασιλείου και σήμερα τον εντόπισαν νεκρό. Η σορός του εντοπίστηκε στη θέση Καβαλάρης. Στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και θάως και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ με την χρήση drone. Ο άνδρας εντοπίστηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Ο άτυχος άνδρας πήγε χθες το απόγευμα στο μαντρί του, όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Νωρίς το πρωί οι οικείοι του ενημέρωσαν τις Αρχές και έκτοτε ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή και δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως στην περιοχή επικρατούσαν από χθες έντονα καιρικά φαινόμενα και όπως φαίνεται στάθηκαν αιτία να χάσει τη ζωή του ο 80χρονος.

Το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης πλήττεται από σφοδρή βροχόπτωση που έχει προκαλέσει ήδη πλημμύρες και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο.

Ο Δήμος Μεσοποταμίου έχει κάνει αίτηση να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ηδη έχει υπερχειλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης, κάτι που έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές.

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